Der britische Kfz-Versicherer Veygo hat die beliebtesten Automodelle weltweit in dem sozialen Netzwerk ausgewertet. Dazu wurden die beiden populärsten Hashtags von noch aktuell gebauten Automodellen addiert. Hashtags, die eine doppelte Bedeutung hatten – wie zum Beispiel #golf – hat Veygo nicht beachtet.

Wo steht der Opel Corsa?

Wer nun glaubt, an erster Stelle tummeln sich die Hypercars dieser Welt, die auf „i“ enden, der irrt. Wer glaubt, deutsche Premium-Autos stehen in der Insta-Welt weit vorne, der irrt auch. Wer meint, ein Opel Corsa schafft es in die Top 20, der irrt – wenn auch nur knapp, der Opel steht auf Rang 21.

Ganz vorne in der Gunst der Instagram-Foto-Community steht unangefochten der Ford GT mit über 11 Millionen verwendeten Hashtags, dahinter der Honda Civic (nein, nicht der Type R) mit knapp 7,5 Millionen und der Nissan GT-R mit über sieben Millionen Hashtags. Auf Platz vier rangiert das erste deutsche Modell, der BMW M3, der erste SUV steht mit dem Jeep Wrangler auf Platz 5. Porsche, Audi, VW folgen irgendwo im Top 30-Nirgendwo.

1/30 Platz 30: Audi TTS (#auditts, #tts) mit 1.033.764 Hashtags. Foto: Rossen Gargolov

Wie uncool ist der Prius?

Apropos nirgendwo: Auch das Ende der 287 Autos umfassenden Liste ist bemerkenswert. Hier stehen der Honda Crider aus chinesischer Produktion mit 23 Hashtags, direkt dahinter rangieren das Elektromodell Honda MC-β, der Honda Spirior (Honda Accord), der SUV Honda Avancier sowie der Keicar-Van Honda Vamos und der MPV Honda Lefesta nach dem Honda XR-V. Ebenfalls völlig uncool sind der Toyota Prius V sowie die Mercedes R-Klasse auf dem neuntletzten Platz mit 603 Hashtags.

Instagram-Anti-Stars