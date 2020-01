Jahresbilanz E-Auto-Prämie Umweltbonus – erst 165.000 Förderanträge

Deutschlands Autokäufer lassen sich Zeit mit dem Umstieg. Der 2016 gestartete und ursprünglich für drei Jahre aufgelegte Fördertopf ist mit Stand Ende Dezember 2019 noch knapp zur Hälfte ungenutzt. Für 300.000 förderfähige Elektro- und Plugin-Hybrid-Fahrzeuge war der Umweltbonus ausgelegt, nach den Zahlen des Bafa (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) wurden zum Jahresabschluss 2019 bislang insgesamt 164.579 Förderanträge gestellt.

Anträge nach Bundesland Bundesland Anzahl BEV Anzahl PHEV Gesamt Baden-Württemberg 17.471 9.323 26.809 Bayern 21.146 9.901 31.067 Berlin 3.881 1.716 5.601 Brandenburg 1.811 1.103 2.917 Bremen 513 314 829 Hamburg 1.954 1.335 3.289 Hessen 7.641 5.111 12.757 Mecklenburg-Vorpommern 762 531 1.295 Niedersachsen 8.187 4.825 13.024 Nordrhein-Westfalen 31.154 12.845 44.022 Rheinland-Pfalz 4.364 2.553 6.921 Saarland 870 541 1.411 Sachsen 2.531 1.680 4.214 Sachsen-Anhalt 1.129 828 1.967 Schleswig-Holstein 3.696 1.494 5.194 ThЯringen 2.244 971 3.217 Sonstiges (Ausland) 32 13 45

Dabei stieg die Zahl der Anträge nach einem deutlichen Durchhänger im November zum Jahresende deutlich an. Der Dezember 2019 brachte dem Bafa den zweithöchsten Antrags-Eingang seit Start des Förderprogramms. Ein Grund für den deutlichen Anstieg dürfte das Auslaufen verschiedener attraktiver Leasing-Angebote einiger Hersteller – zum Beispiel für den E-Golf – sein. Die angekündigte Erhöhung des Umweltbonus – bis zu 6.000 Euro für reine BEV und bis zu 4.500 Euro für PHEV – ist hingegen nach wie vor in der Schwebe, laut Bafa hat die EU-Kommission nach wie vor keine Entscheidung zur Bonus-Erhöhung getroffen. Bis die Brüsseler Bürokratie ihren Segen erteilt, dürften viele Interessenten deshalb auch weiterhin mit dem Antrag auf den Umweltbonus abwarten, der sich ja auch nachträglich stellen lässt.

Streetscooter Dank vieler Aufträge der Post ganz vorn im Förderkreis: Der Streetscooter

Zum Jahresabschluss 2019 lohnt ein Blick auf die Marken. und Typ-Verteilung bei den Anträgen. Nicht etwa Elektroauto-Pionier Tesla liegt hier in Führung, sondern im wesentlichen die Marken Renault und BMW. Der Renault Zoe, seit kurzem in einer umfangreich überarbeiteten Version auf dem Markt, hat sich als meistgefördertes E-Auto in Deutschland durchgesetzt.

Top 5 Anträge E-Autos Hersteller Modell Anzahl Renault ZOE 19.513 BMW i3 14.575 StreetScooter Work 11.395 Smart Fortwo 11.258 Volkswagen E-Golf 10.478

Demgegenüber behauptet sich BMW als die Marke mit den insgesamt meisten geförderten Fahrzeugen. Dazu trägt neben dem anhaltenden Erfolg des BMW i3 auch die mit Nachdruck betriebene Modellpolitik der PHEV-Fahrzeuge bei. So stammt zwar der Plugin-Hybrid mit den meisten Förderanträgen von Mitsubishi (Outlander), doch mit insgesamt vier förderfähigen Modellreihen waren die Bayern bereits zum Jahresende recht gut aufgestellt.

Top 5 Anträge Plugin-Hybride Hersteller Modell Anzahl Mitsubishi Outlander PHEV 11.425 Audi A3 e-tron 6.520 BMW 225xe 6.389 Kia Niro PHEV 3.535 Mercedes-Benz E 300 e / de 3.477

Die meisten Anträge auf Förderung wurden bislang von Unternehmen gestellt (92.842). Privatpersonen beantragten 68.733 mal den Umweltbonus. Der Rest der Anträge verteilt sich auf kommunale Betriebe (1.150), Körperschaften (791), Vereine (763), Zweckverbände (182) und Stiftungen (118).

Top 10 Hersteller nach Anträgen Rang Hersteller Anzahl 1 BMW 25.708 2 Renault 20.934 3 Volkswagen 19.115 4 smart 16.741 5 Mitsubishi 11.491 6 Streetscooter 11.395 7 Tesla 10.522 8 Hyundai 9.800 9 Mercedes-Benz 9.084 10 Audi 7.407

Wegen der Umstellung auf den WLTP-Verbrauchszyklus und der damit verbundenen geringeren theoretischen Reichweiten waren ab dem letzten Quartal 2018 diverse PHEV-Modelle aus der Förderfähigkeit gefallen. Um auf die Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge aufgenommen zu werden, dürfen nach der Förderrichtlinie von außen aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge nicht mehr als 50 g CO2-Ausstoß pro Kilometer verursachen. Bis Ende August 2018 wurde der CO2-Ausstoß nach dem NEFZ-Prüfzyklus ermittelt. Aus diesem Grund gibt es bei einigen Fahrzeugmodellen Einschränkungen in der Förderfähigkeit.

Fazit

Im Dezember stieg die Zahl der Förderanträge für BEV und PHEV stark an. Ein Grund dürfte das Auslaufen verschiedener attraktiver Vorzugspreise bei Kauf und Leasing sein. Der erhöhte Zuschuss von bis zu 6.000 Euro lässt weiterhin auf sich warten.