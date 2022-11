Jay Leno verletzt Auto aus Sammlung brennt plötzlich

US-Moderator Jay Leno gilt weltweit als einer der größten Auto-Enthusiasten, seine riesige Auto- und Motorradsammlung ist legendär. Der größte Teil seiner Sammlung ist in den Hallen seiner Firma Big Dog Productions am Hollywood Burbank Airport im Großraum L.A. untergebracht. Die Sammlung ist nur auf Einladung zu speziellen Events zugänglich, Fotografieren ist dabei meistens nicht erlaubt. Am Sonntag, dem 13. November 2022 war Jay Leno vor Ort bei seinen Fahrzeugen, als ein Auto in Flammen aufging. Bei diesem Unfall hat sich der Entertainer Verbrennungen im Gesicht zugezogen, wie das Promi-Portal TMZ zuerst berichtet hat.

Wie TMZ weiter ausführt, hat das Feuer Lenos linke Gesichtshälfte verbrannt, seine Augen und Ohren blieben bei dem Unfall zum Glück unverletzt. Aktuell befindet sich der Moderator mit dem Grossman Burn Center in einer auf die Behandlung von schweren Verbrennungen spezialisierten Klinik. Seine kurzfristigen Termine hat Leno abgesagt – gegenüber TMZ gibt sich der 72-jährige inzwischen zuversichtlich: Er habe einige ernsthafte Verbrennungen erlitten. Er sei aber okay und er werde ein oder zwei Wochen brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen.

Nähere Hintergründe zu den Umständen des Brandes sind aktuell nicht bekannt.

Fazit

Jay Leno hat eine der größten und bekanntesten Auto- und Motoradsammlungen der Welt und er selbst ist einer der berühmtesten Auto-Enthusiasten. Jetzt ist eines seiner Autos in Brand geraten – die Flammen haben den Moderator im Gesicht verletzt. Er ist in einer Spezialklinik in Behandlung und geht davon aus, dass er in ein bis zwei Wochen wieder "auf den Beinen ist". Nähere Umstände zum Brand sind nicht bekannt. Wir wünschen Jay Leno eine schnelle und vollständige Genesung.