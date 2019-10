Jeep Renegade und Compass PHEV FCA elektrifiziert sich

Die Marke Jeep bereitet ihre Mitarbeiter, die im italienischen Werk in Melfi beschäftigt sind, auf den Einstieg in die Elektrifizierung der Modellpalette vor. Die ersten beiden Baureihen, die als Plugin-Hybride angeboten werden, sind der Renegade und der Compass. Der Renegade PHEV soll Anfang 2020 auf den Markt kommen. Der Jeep Compass wurde bisher – auch für den Verkauf im europäischen Markt – in Mexiko produziert. Der Compass PHEV ist ebenfalls für die Markteinführung im Laufe des kommenden Jahres vorgesehen.

Produktionsstart im ersten Quartal 2020

Für die Produktion von Jeep Renegade und Compass erweiterte FCA die Produktion in Melfi um eine neue Produktionsstraße, auf der beide Modelle und alle Antriebsvarianten auf einer Linie gefertigt werden. Aktuell wird noch in einer Art Trainingsmodus gearbeitet. Der offizielle Start der Produktion ist für das erste Quartal 2020 geplant.

Für die Entwicklung dieses neuen Antriebs wurden mehr als 200 Millionen Euro ausgegeben. Bis 2022 will FCA insgesamt zwölf elektrische Antriebssysteme im Angebot haben, die entweder komplett neu entwickelt werden oder auf vorhandenen Baureihen aufbauen. Darunter soll auch ein batterieelektrisches Elektrofahrzeuge (BEV) sein. Das dürfte die Serienversion des in Genf vorgestellten Concept Centoventi der Marke Fiat sein.

Fiat-Chrysler Der PHEV-Antriebsstrang der Jeep-Modelle besteht aus 1,3-Liter-Turbobenziner, Elektromotor und extern aufladbarer Batterie.

Der ehemalige FCA-Boss Sergio Marchionne hatte sich lange Zeit geweigert, die Elektrifizierung der Markengruppe voranzutreiben. Der im Juli 2018 verstorbene Manager vertrat stets die Meinung, er würde den Verkauf von elektrifizierten oder rein batteriebetriebenen Autos erst angehen, wenn diese dann auch mit Gewinn verkauft werden könnten. Es ist anzunehmen, dass dieses Motto zum Teil noch gilt, denn vom Fiat 500X wird es so schnell wohl noch keine Plugin-Hybrid-Variante geben, obwohl dieses Modell ebenfalls in Melfi gebaut wird.

Auch Mirafiori wird für Elektroautos hergerichtet

Im italienischen Schwesterwerk in Mirafiori wird die Produktion des batterieelektrisch angetriebenen Fiat 500 BEV sowie der Hybrid- und Elektro-Modelle von Maserati modernisiert. Unter den geplanten Modellen befinden sich außerdem der Transporter Fiat Ducato Electric und der neue SUV Alfa Romeo Tonale.

Fiat Chrysler Automobiles, der siebtgrößte Automobilhersteller der Welt, plant in den nächsten fünf Jahren neun Milliarden Euro in Elektro- und Hybridautos zu investieren, um die EU-Emissionsvorschriften ab 2021 einzuhalten. Gleichzeitig zum Hochlauf der elektrifizierten Modelle, so FCA, laufen die Varianten mit Dieselmotoren in Europa bis 2021 aus.