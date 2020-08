Kfz-Regionalklassen ändern sich 2021 9 Mio. Autofahrer betroffen - Mehrheit zahlt drauf

In welchen Regionen es für die Versicherten teurer oder günstiger wird, teilt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in seiner Regionalklassen-Statistik mit. Die Ermittlung der Klassen erfolgt nach der Beobachtung der Schadensentwicklung in der Region über einen Zeitraum von fünf Jahren. In Gebieten mit vielen Unfällen und teuren Schäden verschlechtert sich dann die Regionalklasse und die dort Versicherten müssen höhere Beiträge entrichten.

Norden günstig, Südosten teuer, Berlin am schlimmsten

Für 32,4 Millionen Versicherte bleibt alles gleich, während sich 4,5 Millionen in 48 Bezirken über eine bessere Einstufung freuen und 4,8 Millionen in ebenfalls 48 Bezirken über eine schlechtere Einstufung ärgern können. Die besten Einstufungen bekommt mit Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern der Norden Deutschlands. Dort steht beispielsweise Prignitz in Brandenburg mit 30 Prozent weniger Schäden als im Bundesdurchschnitt da. Zu vergleichsweise vielen Schäden kam es in den Großstädten und Teilen Bayerns. Das Schlusslicht bildet Berlin, wo mehr als ein Drittel mehr Schäden als im Bundesdurchschnitt entstanden.

Kaum Änderungen bei der Kaskoversicherung

Für die meisten der 29,6 Millionen Voll- und Teilkaskoversicherten ändert sich durch die Regionalklassen-Anpassung nichts: 3,4 Millionen wandern in eine niedrigere, 3,2 Millionen in eine höhere Regionalklasse. Die Ermittlung der Kasko-Regionalklassen erfolgt auf Basis der Häufigkeit von Diebstählen, Wildunfällen sowie Sturm- und Hagelschäden. In Sachen Vollkaskoversicherung steht die niedersächsische Region Wesermarsch, bei der Teilkaskoversicherung der bayerische Zulassungsbezirk Bamberg am besten da. Bei der Haftpflicht trägt Berlin die rote Laterne, bei der Vollkaskoversicherung ist es Garmisch-Partenkirchen. Bei der Teilkasko wartet – schon seit ein paar Jahren – das bayerische Ostallgäu mit der schlechtesten Schadensbilanz auf.

Entscheidend bei der Ermittlung der Klasseneinstufungen ist nicht, in welcher Region der Schaden entstanden ist, sondern wo der Versicherte seinen Wohnsitz hat. Die Schadensbilanzen rechnen die Versicherungsmathematiker in einen Indexwert um, der die jeweilige Regionalklasse bestimmt. Die Haftpflicht-Einstufung ist in zwölf, die Vollkasko in neun und die Teilkasko in 16 Stufen eingeteilt. Die Regionalklassen sind für die Versicherer unverbindlich, sie können selbst entscheiden, ob sie sich danach richten. Für Neuverträge können die Versicherer die neuen Einstufungen sofort anwenden, bei bestehenden Verträgen zur Hauptfälligkeit – dies wäre in den meisten Fällen der 1. Januar 2020.

Das Vergleichsportal "Check24" hat die Änderungen der Regionalklassen näher untersucht und in Euro umgerechnet. So bezahlt ein Versicherungsnehmer in der Wesermarsch für seinen vollkaskoversicherten VW Up 378 Euro im Jahr, in Berlin muss der gleiche Kunde 602 Euro bezahlen. Da die Versicherungen die Beiträge exakt nach Postleitzahlen berechnen, kann es bei identischen Tarifmerkmalen in einer Straße zu erheblichen Unterschieden kommen. In verschiedenen Postleitzahlenbereichen der Landsberger Allee in Berlin differiert der Tarif um bis zu 110 Euro. In der Bergedorferstraße in Hamburg sind es 90 Euro, in der Leipziger Georg-Schumann-Straße sind es 97 Euro.

Beitragsunterschiede in Regionalklasse Haftpflicht Prignitz Berlin Differenz Junger Single 183,92 Euro 324,04 Euro 140,12 Euro Familie 136,86 Euro 240,27 Euro 103,41 Euro Senior 99,19 Euro 168,87 Euro 69,68 Euro Teilkasko Bamberg Berlin Differenz Junger Single 311,29 Euro 505,50 Euro 194,21 Euro Familie 242,90 Euro 380,66 Euro 137,76 Euro Senior 160,58 Euro 240,39 Euro 79,81 Euro Vollkasko Wesermarsch Garmisch-Partenkirchen Differenz Junger Single 496,58 Euro 653,99 Euro 157,41 Euro Familie 387,66 Euro 516,44 Euro 128,78 Euro Senior 247,55 Euro 328,30 Euro 80,75 Euro

