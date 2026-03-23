Lack-Horror bei der Autowäsche: Pick-up-Fahrer verwandelt Waschanlage in Mega-Drahtbürste

Das tut schon beim Hinsehen weh: Weil ein Farmer in North Carolina mit einer Drahtrolle auf der offenen Ladefläche in eine Waschanlage fuhr, wurde das nachfolgende Auto geschreddert. Die Waschbürsten hatten den Zaundraht aufgenommen und abgerollt und verwandelten so die Textilstreifen in eine rotierende Drahtbürste. Das Debakel nahm seinen Lauf, weil es sich um eine Waschstraße handelte und dem Pick-up direkt ein Pkw folgte, der mit den drahtumwickelten Waschbürsten "behandelt" wurde.

Drahtbürsten-Desaster Das Missgeschick teilte der Farmer, Kyle Corbett, auf TikTok. "Die heutige Lektion lautet: Fahre niemals mit hochfestem Draht auf der Ladefläche in eine Waschanlage". Denn bei der Drahtrolle, die Corbett beförderte, handelte es sich um besonders robusten Zaundraht. "Ich musste mehr Zaun für mein Vieh aufstellen, also habe ich am Abend zuvor diese Rolle hochfesten Draht gekauft, und am nächsten Tag bin ich in die Stadt gefahren, um etwas bei der Bank zu erledigen", schreibt Corbett. "Ich habe beschlossen, noch schnell durch die Waschanlage zu fahren und habe an diesen Draht nicht gedacht."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

"Ich benutze diesen Truck normalerweise nie für irgendwelche Arbeiten. Ich bin zur Waschanlage gefahren, und die Leute dort haben meinen Wagen aus Sicherheitsgründen überprüft. Ich bin hineingefahren, und dann ist alles völlig außer Kontrolle geraten", sagte er. "Es hat innerhalb von Sekunden die Hälfte des Zauns aufgewickelt und das Auto hinter mir massiv beschädigt. Es klang wie in einem Kriegsgebiet", fügte er hinzu.



Das wird teuer Wie die "Angelegenheit" ausging, erzählt Corbett in seinem Video nicht. Neben dem beschädigten Auto dürfte auch die Reparatur der Waschanlage nicht ganz billig gewesen sein. In Deutschland wäre das jedenfalls ein Fall für die Haftpflichtversicherung des Pick-up-Fahrers. Eine Haftung des Waschanlagenbetreibers wäre wohl nur denkbar, wenn das Personal trotz offensichtlicher Gefahrenlage die Einfahrt erlaubt. Allerdings sichern sich Betreiber üblicherweise über Nutzungsbedingungen ab, in denen auf das Verbot bestimmter Ladungen oder Anbauteile hingewiesen wird.

Für Pick-up-Fahrer ist das in jedem Fall ein Hinweis darauf, Waschanlagen nur mit leerer Ladefläche zu befahren.