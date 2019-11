Das neue Lego Retro-Batmobil Supersportwagen aus 3 kg Plastik

Wenn es einen Konfigurator für Autos wie das Batmobil gäbe, könnte man vermutlich Stunden damit verbringen, so richtig durchzudrehen. Ein paar irre Flügel hier, Enterhaken und Rauchgranaten dort, das ganze in undurchdringbare Panzerungen gepackt und natürlich mit Raketenantrieb versehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach, wird das eine kindliche Fantasie bleiben. Mit dem Bau eines Batmobils können Sie aber dennoch Stunden verbringen, wenn Sie möchten. Lego hat da nämlich was Neues.

Lego Drei Kilo bringt das Batmobil auf die Waage. Mangels Motor ist das Leistungsgewicht dennoch denkbar miserabel.

Mehr Einzelteile als ein Bugatti Chiron

Anlässlich des 30. Jubiläums von Comic-Superheld Batman, hat der Spielwaren-Hersteller das erste Batmobil von 1989 als Bausatz aufgelegt. Zusammengesetzt kommt der auf stattliche 60 Zentimeter Länge und ein nicht minder stattliches Gewicht von drei Kilo. Verantwortlich dafür sind mehr als 3.300 Einzelteile, die korrekt zusammengesteckt werden wollen. Kleiner Fakt am Rande: Der Bugatti Chiron bringt es auf nur 1.800 Einzelteile und ist damit eine vergleichsweise „schlichte“ Konstruktion. Außerdem verfügt der ja nicht mal optional über Enterhaken. Pffff.

Wie bei einem echten Auto kommt die Ankündigung noch vor Marktstart. Erhältlich ist das Retro-Batmobil ab dem 29. November 2019. Gerade rechtzeitig also, um als Weihnachtsgeschenk unter dem Baum zu landen. Ob für ein kleines oder ein großes Kind dürfen Sie selbst entscheiden.

Fazit

Okay, wer die Wahl zwischen einem Lego Batmobil und einem Bugatti Chiron hätte, wird sicher nicht lange mit sich hadern müssen. Doch wir verraten mal ein kleines Geheimnis: Bei einem von beiden ist die Chance auf Besitz wesentlich realistischer. Und mit rund 250 Euro auch respektable 2.855.750 Euro günstiger.