Lego Suzuki Jimny Sierra Endlich ein Jimny zum Nachbauen

Zu den aktuell beliebtesten Geländewagen der Welt zählt der Suzuki Jimny. Er ist kompakt, bietet ausreichend Platz und ist im Verhältnis zu seinen großen Brüdern wie der G-Klasse von Mercedes für fast jeden Geländefan erschwinglich. Da wundert es kaum, dass die Fanliebe soweit geht, dass er nun aus Lego nachzubauen ist. Eine, wenn nicht die bekannteste Plattform für Lego-Nachbauten ist die Internetseite Rebrickable. Designer „filsawgood“ bietet dort ein aus 2.389 Teilen bestehendes Nachbauset unter dem Namen MOC-20375 an. Das Set kostet 384,60 Euro, die 440 Seiten lange Anleitung zwölf Euro.

Das Allrad-Modell ist im Verhältnis 1:10 entwickelt. Demnach misst es in der Länge 36,5 cm, in der Breite 16,5 cm und in der Höhe 17,3 cm. Die verwendeten Reifen DC Checkered Flag All-Terrain T / A (87x26x1.55) sind eine exakte Kopie von BF Goodrich T / A KO2. Der Designer nutzt diese Alternative, da sie dem Modell noch mehr Realismus und Off-Road-Eigenschaften verleihen sollen. Warum? Ganz einfach: Das Modell lässt sich ferngesteuert fahren. Sowohl vorwärts als auch rückwärts. Bei Kurvenfahrten bewegt sich das Lenkrad mit und selbst kleine Hindernisse lassen sich mit ihm überwinden. Die Energiequelle Batterie Buwizz befeuert zudem die Frontscheinwerfer und die Heckleuchten mit Energie. Gleichzeitig lassen sich beide Türen, die Heckklappe inklusive Reserverad und die Motorhaube des Rechtslenkers manuell öffnen. Tacho und Drehzahlmesser sowie das Navigationssystem bestehen allerdings nur aus Aufklebern.

Fazit

Für echte Jimny Fans ein Muss. Die Tatsache, dass er sich sogar ferngesteuert fahren lässt, dürfte fast jedes Gegenargument vernichtend schlagen. Na gut, der Preis ist ein wenig happig... aber es ist ein Jimny!