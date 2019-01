Sie haben eine große Bedeutung für die Automobilhersteller: Die Fahrzeuge der Oberen Mittelklasse gelten als Prestigeträger. Bei der diesjährigen auto motor und sport-Leserwahl bleibt die Reihenfolge wie im Vorjahr. BMW gewinnt mit dem 5er vor Audi mit dem A6 und Mercedes mit der E-Klasse.

Der Erstplatzierte gewinnt die Kategorie deutlich und zum wiederholten Mal: Der BMW 5er kommt auf 27,5 % Zustimmung. Es ist sein 24. Sieg bei den Best Cars. Der Zweit- und Drittplatzierte liegen dieses Jahr eng beieinander: Der Audi A6 kommt auf 14,6 % und liegt damit gerade mal ein Zehntel vor der Mercedes E-Klasse, die 14,5 % erreicht. Im vergangenen Jahr war die Reihenfolge noch umgekehrt, da hat der Modellwechsel beim A6 offensichtlich das Ergebnis beeinflusst. Auf den Plätzen vier und fünf folgen mit dem Audi A7 Sportback (11,9%) und dem Mercedes E-Klasse Coupé (6,1%) zwei Variationen des Coupé-Themas.

Importsieger Volvo V90/S90

Eindeutiger Sieger der Importwertung ist wie im Vorjahr der Volvo S90/V90, der in der Gesamtwertung mit 4,5% auf den sechsten Platz kommt und in der Importwertung 30,5% erreicht. Auf den Plätzen zwei und drei in der Importwertung folgen Maserati Ghibli (21,4%) und Jaguar XF (19,4%). Der Jaguar hat im Vergleich zum Vorjahr Zustimmung und einen Platz verloren.



Leserwahl Best Cars 2019 - Die Ergebnisse der einzelnen Kategorien