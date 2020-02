„Best Cars 2020“ Große SUV / Geländewagen Mercedes G-Klasse unschlagbar

Während es im Gelände beinahe kein Hindernis gibt, an dem die Mercedes G-Klasse nicht vorbeikommt, sieht es bei Best Cars so aus, als käme niemand an der G-Klasse vorbei. Seit vier Jahren sitzt der kantige Koloss fest auf dem Thron, dieses Mal mit 11,1 Prozent der Leser-Stimmen. Dahinter, ebenfalls ein alter Bekannter, rangiert der BMW X5 mit 6,1 Prozent. Die Bronze-Medaille steht in diesem Jahr unter Strom, denn sie geht an den Audi E-Tron Quattro (5,9 Prozent).

Urus schlägt Stelvio

Die ersten zehn Plätze entfallen ausschließlich auf deutsche Hersteller. Darunter drei Mercedes, zwei BMW, drei Audi, ein Porsche und ein VW. Erstes Fabrikat aus dem Ausland: Der Stelvio von Alfa Romeo auf Platz 11 mit 2,6 Prozent der Stimmen. So sattelfest wie der „G“ an der Tabellenspitze ist der Ssangyong Rexton im Kellerabteil verwurzelt und bildet wie im Vorjahr das Schlusslicht. Der Renault Koleos macht ordentlich Boden gut (Vorletzter in 2019) und überlässt es Nissan X-Trail und Lexus NX die Flop 3 zu füllen.

In der Importwertung zieht der Lamborghini am Stelvio vorbei auf Platz eins, nachdem er seinen Neueinstieg im vergangenen Jahr bereits auf Platz zwei gemacht hatte. 10,2 Prozent der Stimmen entfallen auf den potenten Lambo-SUV. 8,4 Prozent reichen dem Alfa Romeo, um sich noch vor Platz drei (Volvo XC90 mit 6,2 Prozent) zu halten. Schlusslicht in dieser Wertung ist ebenfalls der Ssangyong Rexton, der hinter Renault Koleos und Infinit QX70 landet.

