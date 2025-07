Lkw blockiert die linke Spur in der Baustelle: Ist das Nötigung?

In Autobahnbaustellen kommt es häufig zu Situationen, in denen Lkw-Fahrer auf der rechten Spur so weit links fahren, dass Pkw-Fahrer sie nicht mehr überholen können – obwohl die linke Spur offiziell befahrbar wäre. Diese Praxis sorgt regelmäßig für Ärger. Autofahrer empfinden das Verhalten oft als Schikane, Lkw-Fahrer verweisen auf Sicherheitsgründe. Doch was ist erlaubt, was ist verboten – und wo beginnt eine Straftat?