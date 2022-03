Neue Lucid-Fabrik E-Autobauer plant Werk in Saudi-Arabien

Der US-Elektroautobauer Lucid Motors kündigt den Bau eines Werks in Saudi-Arabien an. Ab 2025 sollen dort dann 150.000 Autos jährlich entstehen.

Wie Lucid Motors mitteilt, soll der Bau der neuen Produktionsanlage, die King Abdullah Economic City am Roten Meer angesiedelt wird, noch in der ersten Jahreshälfte 2022 beginnen. In Betrieb gehen soll die neue Anlage dann im Jahr 2025. Geplant ist ein jährlicher Output von 150.000 Fahrzeugen.

Geplante Gesamtproduktion bei 500.000 Autos jährlich

Das neue Werk in Saudi-Arabien, in dem mehrere Tausend Mitarbeiter beschäftigt werden sollen, soll zunächst Fahrzeuge für den lokalen Markt liefern, später aber auch Autos für den weltweiten Export fertigen. Die Fertigung in Saudi-Arabien soll zunächst mit aus den USA angelieferten Kits starten, später soll dann die komplette Fahrzeugproduktion möglich sein.

Derzeit betreibt Lucid ein Werk in Arizona, das auf eine Jahresproduktion von 34.000 Autos ausgelegt ist. Mit dem aktuell laufenden Ausbau des Standorts soll die Produktionskapazität in der ersten Phase auf 90.000 Fahrzeuge jährlich steigen. Wenn das Werk in der zweiten Phase vollständig ausgebaut ist, erwartet Lucid eine Produktionskapazität von 365.000 Autos. Zusammen mit dem neuen Standort in Saudi-Arabien summiert sich das potenzielle Jahresproduktionsvolumen dann auf rund 500.000 Fahrzeuge.

Fazit

Lucid Motors hat eben erst die Serienproduktion seines ersten Autos in Arizona aufgenommen, da verkündet der Elektroautobauer bereits den Bau eines neuen Standorts in Saudi-Arabien. Langfristig will Lucid Motors so seine Produktionskapazität auf 500.000 Fahrzeuge jährlich hoch schrauben.