MAC JEANS: Vollgas in Sachen „Better Future“

Deutschland ist Autoland – keine Frage. Aber es ist auch ein Land, das für nachhaltige Innovationen und Kreativität steht. Eine dieser bedeutenden Kreativ-Schmieden ist zweifelsohne die Design-Hochschule Pforzheim. Die dort ansässige Fakultät für Gestaltung bietet einen weltweit begehrten Studiengang zum Bachelor Transportation Design. Studierende aus der ganzen Welt widmen sich dort gesamtheitlich den Themenbereichen Design und nachhaltiger Konstruktion von Fahrzeugen aller Art, die den Standards von morgen Tribut zollen. Kein Wunder also, dass viele der heute aktiven und namhaften Designchefs – beispielsweise von Audi – hier einst ihr Handwerk erlernten.

Mac Jeans Bei dem Projekt zwischen MAC JEANS und der Design-Hochschule Pforzheim lautet das Motto: Voneinander lernen und gemeinsam neue Lösungen erarbeiten.

Innovationen findet man aber auch in der deutschen Textilindustrie. Ein Paradebeispiel ist der deutsche Hosenspezialist MAC JEANS. Die familien- und inhabergeführte Modemarke wurde 1973 gegründet und blickt auf nahezu 50 Jahre Modegeschichte zurück, die seit jeher von Verantwortung und nachhaltigem Handeln geprägt ist. MAC JEANS ist längst ein Global Player – nicht zuletzt wegen seiner Innovationskraft. Das Unternehmen hat Nachhaltigkeit nicht als Trendthema definiert, sondern setzt bereits seit fünf Jahrzehnten ein klares Statement für transparente und umweltschonende Produktion. Eigene Teams erzielen dabei regelmäßig Durchbrüche im Einsatz neuer und nachhaltiger Materialien, das Unternehmen verbessert seine Produktionsverfahren fortlaufend und setzt dabei auf Kreativität und Produkt-Innovationen. "Nachhaltigkeit muss ein neuer Standard werden. Wir experimentieren gerne mit neuen Rohstoffen wie beispielsweise Hanf. Die Verwendung unkonventioneller Materialien bietet dabei zeitgleich auch immer eine neue Perspektive in Sachen Design!" – so Simon Khasani, Creative Director Menswear bei MAC JEANS. Wie sehr Innovation und Design dabei Hand in Hand gehen, beweist MAC JEANS tagtäglich und schätzt dabei den Austausch mit anderen Unternehmen und Institutionen. Daher initiierten auto motor und sport und MAC JEANS im Frühjahr 2022 eine bislang einzigartige Kooperation mit der weltweit bekannten Design-Hochschule Pforzheim unter Leitung von Professor James Kelly und unter Projekt-Schirmherrschaft von auto motor und sport-Chefredakteurin Birgit Priemer.

Das Ziel der Kooperation ist in erster Linie der interdisziplinäre Austausch zwischen den Studierenden und MAC JEANS. Bei beiden Seiten stehen nicht nur Funktion und Technik im Vordergrund, sondern auch der Weitblick und die Berücksichtigung der zukünftigen Käuferbedürfnisse. Dabei geht es ganz klar um den gekonnten Dreiklang aus Ökologie, Ökonomie und intelligentem Design. Als zentrale Schlüsselposition kann Design und Gestaltung so aktiv für einen umweltbewussteren Konsum werben und Lösungen anbieten für die Herausforderungen des Alltags. Den Studierenden wurde im ersten Schritt nicht nur das Unternehmen MAC vorgestellt, sondern auch seine prominenten Markenbotschafter: Moderatorin und Model Sylvie Meis und der deutsche Rennfahrer Markus Winkelhock. Aufgabe dabei war es, anhand der jeweiligen Persona für beide MAC-Markengesichter ein individuelles und zukunftsweisendes Concept-Car zu entwerfen, das den neuesten Umweltstandards gerecht wird.

Mac Jeans Der deutsche Rennfahrer Markus Winkelhock vertraut auf die Produkte von MAC JEANS.

Stay tuned heißt es nun für Sie und die Kooperationspartner. Das Projekt zwischen der Design-Hochschule Pforzheim und dem Hosenspezialisten MAC hat erst begonnen und durchläuft unterschiedliche Stufen, bevor Sie als Leser:in von auto motor und sport beim großen Online-Voting mitentscheiden können. Welche:r der Studentinnen und Studenten am Ende die besten Ideen erarbeitet hat, wer von ihnen mit seinem Konzept neue Impulse für eine nachhaltigere Mobilität gesetzt hat und die Pole Position einfährt mit seiner Arbeit, erfährt man spätestens im Herbst 2022 beim großen auto motor und sport-Kongress 2022 in Stuttgart.