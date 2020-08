McLaren Senna Ride-On Liebling, sie haben den Senna geschrumpft

Formel-1-Piloten wie Lando Norris sind es gewohnt, sich in enge Fahrzeuge zu quetschen. Doch auf einer seiner letzten Testfahrten musst sich der 20-jährige Brite noch kleiner machen als sonst. Denn sein Testfahrzeug war zwar auch ein McLaren, jedoch kein F1-Bolide, sondern ein Senna Ride-On.

Das insgesamt dritte Auto in McLarens Palette von Kindermodellen steht seinen Brüdern P1TM und 720S in nichts nach. Die dihedralen Türen ermöglichen einen einfacheren Einstieg und die Bremslichtelemente leuchten beim Betätigen der Bremse auf. Während der Fahrt kann der Fahrer per USB-Stick oder SD-Karte Musik mit dem Infotainmentsystem abspielen. Wer lieber realistische McLaren-Senna-Motorgeräusche hören möchte, kommt dank des Soundsystems voll auf seine Kosten.

McLaren Formel-1-Pilot Lando Norris musste/durfte für eine Testfahrt herhalten.

Preis: 465 Euro plus Mehrwertsteuer

Das rein elektrisch angetriebene Kinderauto ist in sechs unterschiedlichen Lackierungen erhältlich: Schwarz, Mira Orange, Vega Blau, Memphis Rot und Weiß. Eine sechste Sonderfarbe – exklusiv für McLaren-Händler – in Gelb mit grünen Akzenten erinnert an die Farben von Ayrtons Rennhelm. Der Traum vieler Kinder kostet 465 Euro plus Mehrwertsteuer (aktueller Gesamtpreis: 539,40 Euro).

Fazit

McLaren präsentiert das dritte rein elektrisch angetriebene Kinderauto. Der Senna Ride-On kommt unter anderem mit Dihedraltüren und einem netten Soundsystem.