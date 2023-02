Meistverkaufte Autos 2022 Toyota dominiert

Geht es um die meistverkauften Autos der Welt 2022, so wandert der Blick automatisch nach Japan, aber auch in die USA. Toyota konnte sich im vergangenen Jahr erneut als größter Autobauer der Welt behaupten. Die Japaner brachten insgesamt knapp 10,5 Millionen Autos an die Kunden.

Der Corolla schlägt alle

Da ist es wenig verwunderlich, dass auch das meistverkaufte Automodell aus dem Portfolio von Toyota stammt. Absoluter Bestseller weltweit war im zurückliegenden Jahr der Toyota Corolla. Rund 1,12 Millionen Exemplare konnten die Japaner davon auf allen Märkten weltweit absetzen. Gemessen am Gesamtabsatz war also jeder zehnte Toyota ein Corolla. Der kompakte Japaner ist darüber hinaus zudem das absolut meistverkaufte Auto überhaupt. Bereits 2021 feierten die Japaner die Marke von 50 Millionen verkauften Modellen zwischen 1966 und 2021.

Deutlich abgeschlagen, aber immer noch stark unterwegs, zeigt sich auf Rang zwei der RAV4 – also wieder ein Toyota. Der SUV verkaufte sich weltweit rund 870.000 mal. Dass die Ford F-Series in den USA eine Macht ist, dürfte mittlerweile jedem bekannt sein. Im internationalen Vergleich fährt der große Pick-up jedoch ebenfalls vorne mit. Weltweit kommt der Ford auf knapp 790.000 Verkäufe, 654.000 davon allein in den USA.

SUV und Pick-ups dominieren

Wie stark das Thema Elektromobilität mittlerweile im Markt angekommen ist, zeigt die Platzierung des Tesla Model Y. Der US-Stromer kommt auf rund 760.000 Verkäufe. In der Weltrangliste reicht das für Platz vier. Auf den weiteren Plätzen folgen der Toyota Camry, der Honda CR-V, der Chevrolet Silverado sowie mit dem Hyundai Tucson auch ein Koreaner. Komplettiert werden die Top Ten durch den Toyota Hilux und den Ram Pick-up. Unter den zehn Bestsellern finden sich so vier SUV-Modelle und vier Pick-ups, die eigentlich den Nutzfahrzeugen zugerechnet werden müssten. Mit dem Corolla steht ein Kompaktmodell ganz oben, der Camry auf Rang fünf hält die Fahne der klassischen Stufenheck-Limousine hoch. Modelle europäischer Hersteller spielen auf dem globalen Markt keine große Rolle.

Europa ist andere Welt

Der Blick auf die europäischen Bestseller zeigt ganz vorne den Peugeot 208 mit 206.816 Neuzulassungen im Jahr 2022. Auf Rang zwei in Europa folgt der Dacia Sandero mit 200.550 Neuzulassungen vor dem VW T-Roc mit 181.153 Neuzulassungen und dem Fiat 500 mit 179.863 Neuzulassungen. Der VW Golf landet mit 177.203 Neuzulassungen nur auf Rang fünf.

Fazit

Obwohl alle Welt vom SUV-Boom spricht, konnte 2022 ein Kompaktmodell die Bestseller-Krone weltweit holen. Der Toyota Corolla ist das mit Abstand bestverkaufte Modell auf dem Weltmarkt. Den Rest der Top Ten dominieren dann aber SUV- und Pick-up-Modelle. Darunter sogar ein Elektroauto. Europäische Hersteller spielen keine Rolle.