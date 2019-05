Mexiko versteigert Drogenkartell-Autos Böse-Jungs-Corvette soll Armen helfen

Laut Medienberichten versteigert der mexikanische Staat am Sonntag, 26. Mai 2019 Autos aus dem Besitz von Drogenbossen. Unter den 82 Autos befinden sich außer einem VW Käfer und diversen Kompaktwagen auch Sportwagen wie etwa ein Lamborghini Murcielago oder eine Corvette. Auch Geländewagen sind zu versteigern.

Auktion für armen Bundesstaat

Die Autos sind teilweise staubig, haben rostige Bremsscheiben oder kein Radio mehr. Versteigert werden die Autos laut Spiegel Online in der ehemaligen Präsidentenresidenz Los Pintos in Mexiko-Stadt. „Später sind auch noch Versteigerungen von Immobilien und Schmuck geplant – auch aus dem Besitz eines korrupten Politikers“, so der Bericht weiter. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador habe gesagt: „Alles, was wir beschlagnahmen, soll den Menschen zugute kommen.“ Der Auktionserlös soll armen Gemeinden im Bundesstaat Guerrero helfen.