Moseltalbrücke auf der A61 „Rissbildung“ an zweithöchster Autobahnbrücke

Wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilt, sind im Rahmen einer turnusgemäßen Bauwerksprüfung "Rissbildung an den Schweißnähten im Brückenkörper" festgestellt worden. Die Ursache lasse sich auf eine Ermüdung von geschweißten Stahlverbindungen zurückführen. Weitere Untersuchen stehen noch an und sollen im Frühjahr 2023 veröffentlicht werden.

A61 ist Umleitungsroute für gesperrte A45

Als Sofortmaßnahme zur Entlastung der Brücke gilt ab sofort auf der rechten Fahrspur ein Tempolimit von 60 km/h in beide Richtungen. Auf dem linken Fahrstreifen dürfen ausschließlich Pkw mit bis zu 80 km/h fahren. Für den Schwerlastverkehr bis 44 Tonnen gilt ein Mindestabstand von 50 Meter, der auch im Fall eines Staus eingehalten werden muss. Auch wird Großraum- und Schwertransporten bis auf Weiteres die Überfahrt untersagt.

Über die Moseltalbrücke, die 1972 erbaut wurde, rollen aktuell pro Tag rund 37.000 Fahrzeuge, davon ein Drittel als Schwerlastverkehr. Erschwerend hinzu kommt noch, dass die A61 als großräumige Umleitung für die A45, auf der die Rahmedetal-Brücke bei Lüdenscheid für die kommenden Jahre gesperrt ist, dient. Entsprechend ist der Schwerlastverkehr von rund 20 Prozent aus dem Jahr 2019 auf nunmehr 30 Prozent angestiegen. Nach einer internen Untersuchung der Autobahn GmbH aus dem Jahr 2022 sind in Deutschland 28.000 Brücken reparaturbedürftig oder müssen ersetzt werden.

Die Brücke liegt zwischen den Anschlussstellen Koblenz/Dieblich und Koblenz/Metternich und besteht aus sechs Brückenfeldern, die auf zwei Widerlagern und fünf Pfeilern ruht. Der höchste Pfeiler misst 124 Meter. Der einzellige Stahlüberbau, auf dem die Autobahn geführt wird, besteht aus einem Stahlhohlkasten mit weit herausragender Fahrbahn. Die Brücke ist 935 Meter lang und 30,5 Meter breit, mit Spannweiten der einzelnen Brückenfelder bis zu fast 220 Meter. Die maximale Höhe der Fahrbahn über Grund beträgt 136 Meter. Damit ist sie nach der 185 Meter hohen Kochertalbrücke in Baden-Württemberg die zweithöchste Autobahnbrücke in Deutschland.

Umfrage 2294 Mal abgestimmt Haben Sie ein mulmiges Gefühl, wenn Sie über Brücken fahren? Ja, jedes Mal! Nein, überhaupt nicht! mehr lesen

Fazit

Rund 28.000 Autobahnbrücken in Deutschland sind sanierungsbedürftig oder müssen komplett ersetzt werden. Nun sind an der 1972 gebauten Moseltalbrücke, der zweithöchsten Autobahnbrücke in Deutschland, Riss am Brückenkörper festgestellt worden. Dies geht auf die Belastung durch den erhöhten Schwerlastverkehr zurück. Dazu kommt noch, dass die A61 eine der Ausweichrouten für die gesperrte A45 bei Lüdenscheid ist – dort ist die Rahmendetal-Brücke so marode, dass sie nicht mehr befahrbar ist.