MUC. Bislang waren diese drei Buchstaben vor allem Vielfliegern und Piloten ein Begriff. Denn wenn MUC auf dem Briefing-Paper oder dem Ticket zu lesen ist, ist klar: Wir fliegen heute zum Münchener Flughafen. Autofahrer sollen in Kürze ebenso in den Genuss der drei Buchstaben kommen. Denn die Stadt München erwägt neben dem Unterscheidungszeichen M für München auf ihren Kfz-Kennzeichen ein MUC zuzulassen.

Beteiligung an Xpeng, Koop mit SAIC

Beteiligung an Xpeng, Koop mit SAIC

Grund für die neue Abkürzung auf den Kennzeichen der bayerischen Landeshauptstadt soll die Flut an E-Fahrzeugzulassungen sein. Die Größe eines Nummernschildes ist limitiert und somit auch die Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Insbesondere die kleinen Kennzeichen der sogenannten Krafträder, wie Roller, stellt die Zulassungsstellen vor Probleme. Laut des Kreisverwaltungsreferats der Stadt München, kurz KVR, bleibt nach dem Unterscheidungszeichen M nur noch Platz für vier Erkennungsnummern plus das Elektro-E wie zum Beispiel bei M-IA 13 E. Hinzu kommt die Tatsache, dass nicht nur die Stadt München, sondern auch der ganze Landkreis das M im Kfz-Kennzeichen führen darf.