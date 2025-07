Neuer Albaufstieg auf der A8: Der Baustart ist in Gefahr

Damit steht eines der wichtigsten Autobahnprojekte Süddeutschlands vorerst still. Die Autobahn GmbH darf aktuell keine neuen Aufträge vergeben – weder für Planungen noch für vorbereitende Baumaßnahmen. Nur begonnene Ausschreibungen und bereits beauftragte Planungsleistungen dürfen weitergeführt werden. Dazu zählt die Ausführungsplanung für Tunnel- und Brückenbauwerke. Ingenieurbüros arbeiten in diesem Bereich bereits. Auch archäologische Voruntersuchungen und Bohrungen zur Erkundung des Baugrunds wurden noch rechtzeitig ausgeschrieben. Ob diese Maßnahmen aber fortgeführt werden dürfen, muss nun im Einzelfall geprüft werden.

"Wir stehen alle bereit", sagt Christine Baur-Fewson, Leiterin der Autobahn GmbH Südwest, gegenüber der "Augsburger Allgemeinen" "Wir machen, was wir tun können. Und wir hoffen, dass sich die Situation bald klärt." Für den geplanten Baustart im Herbst 2027 bleibt sie vorsichtig optimistisch , betont aber, dieser sei "vorbehaltlich der Finanzierung".

Politik fordert schnelles Handeln

In der Politik wächst nach dem Bericht der "Augsburger Allgemeinen" die Sorge. Andreas Schwarz, Fraktionschef der Grünen im baden-württembergischen Landtag, erklärt: "Es gibt nun den Planfeststellungsbeschluss. Und meine Erwartung an den Bund und an die Autobahn GmbH ist, dass der Albaufstieg jetzt sehr schnell sechsspurig ausgebaut wird. Der Bund muss das Geld dafür bereitstellen und die Baufreigabe erteilen."