Neuer VW-Marken-Chef Ralf Brandstätter entlastet Diess

Bisher hatte der CEO von Volkwagen, Herbert Diess, diesen Posten in Personalunion inne. Mit der Berufung Brandstätters erhält Diess mehr Freiraum für die Aufgaben als Konzernchef, heißt es aus Wolfsburg.

Brandstätter war zuvor zwei Jahre lang als COO (Chief Operating Officer) für die Marke zuständig und steuerte das operative Geschäft. Der gebürtige Braunschweiger wurde am 8. September 1968 geboren. Nach seiner Ausbildung zum Betriebsschlosser bei Volkswagen in Braunschweig studierte er Wirtschaftsingenieurwesen und kam 1993 zum Volkswagen Konzern. Nach Stationen in der Internationalen Projektsteuerung der Beschaffung wechselte er als Vorstandsreferent in das Generalsekretariat der Volkswagen AG. 1998 übernahm er die Leitung der Beschaffung Metall für Fahrwerk und Powertrain-Komponenten und 2003 als Projektleiter für neue Fahrzeugprojekte. 2005 wechselte er nach Spanien als Leiter Beschaffung bei Seat. 2008 folgte die Berufung zum Mitglied des Seat Vorstands für das Ressort Beschaffung. 2010 wurde Brandstätter Leiter Konzernbeschaffung Exterieur. Von 2012 an war er Leiter Konzernbeschaffung neue Produktanläufe und wurde im Oktober 2015 Generalbevollmächtigter der Volkswagen AG. Im Dezember 2015 wurde Brandstätter zum Vorstand für Beschaffung der Marke Volkswagen berufen. Seit dem 1. August 2018 ist Brandstätter Chief Operating Officer (COO) der Marke Volkswagen Pkw.

Sommer verlässt VW

Als weitere Änderung teilt der VW-Konzern mit, dass Stefan Sommer zum 30 Juni 2020 aus dem Vorstand der VW AG ausscheiden wird. Sommer war mit Wirkung zum 1. September 2018 zum Mitglied des Vorstands für das Ressort Komponente und Beschaffung berufen worden. Er verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch im besten gegenseitigen Einvernehmen. Das Vorstandsressort wird bis auf weiteres kommissarisch von Frank Witter verantwortet.

Neue Mitglieder im VW-Aufsichtsratspräsidium

Neben den Veränderungen im Vorstand erweitert Volkswagen auch das Aufsichtsrats-Präsidium um zwei auf acht Mitglieder. Wie VW am Freitag (5.6.2020) mitteilte gehören dem Gremium künftig Hans Michel Piëch auf der Anteilseignerseite sowie Bertina Murkovic auf der Arbeitnehmerseite an.

Als Grund für die Erweiterung gibt der Konzern die zunehmende Aufgabenfülle an. Zuletzt haben unter anderem das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) und die Novelle des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) die Aufgaben des Gremiums erheblich erweitert.

Weitere Präsidiumsmitglieder neben dem Vorsitzenden Hans Dieter Pötsch und seinem Stellvertreter Jörg Hofmann sind Dr. Wolfgang Porsche, Stephan Weil, Bernd Osterloh sowie Peter Mosch.