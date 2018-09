In Berlin ging es mal wieder um den Diesel, in prominent besetzter Runde. Erst tagten die beiden Bundesminister Andreas Scheuer (CSU, Verkehr) und Olaf Scholz (SPD, Finanzen) mit den Vorstandschefs Herbert Diess (Volkswagen), Dieter Zetsche (Daimler) und Harald Krüger (BMW) sowie dem Chef des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes. Dann trat das Sextett im Kanzleramt an, um Angela Merkel (CDU) die Ergebnisse ihrer Unterredung mitzuteilen. Ergebnisse, die nicht weniger bewirken sollen, als Diesel-Fahrverbote in Innenstädten zu verhindern.

Alt gegen neu: Die Umtauschpläne im Detail

Wie das „Handelsblatt“ berichtet, haben die Politiker und die Autobosse einen umfangreichen Maßnahmenkatalog erarbeitet, der noch im September beschlossen werden soll. Dessen Herzstück sind weitere Umtauschprämien, mit denen ältere Diesel von den Straßen geholt und möglichst viele Euro-6-Selbstzünder (oder gar solche mit der Abgasnorm Euro 6d-Temp) unter die Leute gebracht werden sollen. Konkret heißt es, dass die Händler jenen Dieselfahrern, die für die bereits beschlossenen Software-Updates in die Werkstätten kommen, das Angebot machen sollen, ihr Auto direkt gegen ein anderes einzutauschen. Das könnten Neuwagen, aber auch gebrauchte Autos – etwa Leasing-Rückläufer – sein. Auf jeden Fall soll es sich dabei entweder um saubere Fahrzeuge mit Verbrennungs-, aber auch Elektromotoren handeln.

Allerdings gäbe es Einschränkungen, sollte der Plan abgesegnet werden. Derartige Angebote soll es lediglich in jenen 65 Städten geben, deren Luft zu stark mit Stickoxiden belastet ist, und einem gewissen Radius, um auch Pendler zu erfassen. Insgesamt sollen zwischen 1,1 und 1,2 Millionen Autos umgetauscht werden können. Prämisse sei, die Preisdifferenz zwischen Alt- und Neufahrzeug so gering wie möglich zu halten. „Im besten Fall zahlt der Kunde nichts drauf“, sofern die Hersteller bereit seien, für den durch den Dieselskandal und die Fahrverbote entstandenen Wertverlust der Altautos aufzukommen, heißt es beim „Handelsblatt“.

In diesen Fällen könnte es Hardware-Umrüstungen geben

Ein Umtausch mache aber nicht bei allen Euro-5-Dieseln Sinn, ist sich das Gremium einig. Deshalb zeigen sich sowohl Scheuer als auch die Industrievertreter erstmals offen für Hardware-Nachrüstungen, wenn auch in engen Grenzen. So sollen relativ junge, oft in Firmenflotten genutzte Autos wie der BMW 3er, die Mercedes C-Klasse oder der VW Passat mit SCR-Katalysatoren nachgerüstet werden. Die Hersteller formulieren für dieses Szenario allerdings Bedingungen. So sollen die Anbieter der Kat-Systeme für etwaige Schäden oder andere Mängel wie Leistungsverlust oder höheren Spritverbrauch haften. Auch sehen die Autobauer den Nutzen nachträglich installierter AdBlue-Abgasreinigungen weiterhin skeptisch. Es werde 18 Monate dauern, bis eine großangelegte Umrüstaktion frühestens starten könne, berichtet das Handelsblatt. Außerdem fürchten sie die Kosten. Die Industrie beziffert sie – je nach Modell – auf 2.500 bis 10.000 Euro. Deshalb liegt folgender Kompromiss auf dem Tisch: Bei einem Betrag bis zu 3.000 Euro beteiligen sich die Hersteller an den Kosten, allerdings nur zu 80 Prozent. Heißt, der Kunde müsste bei dieser Summe selbst 600 Euro für die Umrüstung bezahlen.

Ergebnisse von Real-Abgastest Welche Euro 6d-Temp-Diesel sauber sind

Scheuers neue Vorschläge gehen weit über jene Maßnahmen hinaus, die bei den beiden ersten Diesel-Gipfeln vor etwa einem Jahr beschlossen wurden. Damals traf sich Merkel mit Politikern aus Ländern und Kommunen, um über Maßnahmen gegen Fahrverbote zu sprechen. Inzwischen gibt es erste Gerichte, die die Städte Hamburg, Stuttgart und Frankfurt zur Umsetzung von Dieselfahrverboten per Urteil zu Fahrverboten für ältere Dieselautos verdonnert haben. Schließlich verletzen die Kommunen aufgrund der Grenzwertüberschreitungen permanent deutsches und europäisches Recht. Merkel verkündete damals ein Sofortprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro für 2018. Wie Scheuer nun bekanntgab, scheint das Programm jedoch größtenteils zu verpuffen. Aus dem Topf würden kaum Gelder abgerufen, und das Geld werde von den Kommunen sehr unterschiedlich genutzt. Auch bei den „teils veralteten“ Luftreinhalteplänen der Bundesländern gebe es viel zu bemängeln.

Eine Milliarde von Bund und Herstellern

Hinzu kommt, dass laut „Süddeutscher Zeitung“ selbst Politiker das Verfahren, um die Gelder abzurufen, für kompliziert halten. Umstritten sei auch, dass die Kommunen zu der Förderung eigenes Geld beisteuern müssten, so der Bericht weiter. Der Bund selbst stellt 750 Millionen Euro für einen Kommunalfonds bereit. Weitere 250 Millionen Euro kommen von den deutschen Autoherstellern – abhängig vom Marktanteil der Dieselautos. Mit dem Geld sollen Busflotten modernisiert und elektrifiziert sowie digitale Verkehrsleitsysteme installiert werden. Dabei sei man auch schon vorangekommen, betont Scheuer.

Innerhalb der politischen Landschaft ist höchst umstritten, mit welchen Maßnahmen spürbare Sekungen der Stickoxidbelastung erreicht werden sollen. So ergeben nach Modellrechnungen des Umweltbundesamtes (UBA) die auf dem Diesel-Gipfel beschlossenen Maßnahmen nur eine minimale Senkung der Sickstoffdioxidbelastung in den deutschen Städten. Exemplarisch hat das UBA die Emissionsreduktion für zwei Messstellen in Mainz (mittlere Belastung von 53 Mikrogramm pro Kubikmeter in der Parcusstraße) sowie München (hohe Belastung von 80 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter auf der Landshuter Allee) errechnet: Für Mainz geht die Belastung um zwei Mikrogramm zurück, in München um fünf Mikrogramm. Das würde nach Angaben von UBA-Präsidentin Krautzberger für fast 70 deutsche Städte voraussichtlich nicht ausreichen, „um die Atemluft unter den Grenzwert von maximal 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid im Jahresmittel zu senken“.

NOx, Feinstaub und Co. – worum geht es überhaupt?

In der Diskussion um die Umweltbelastung durch Autos wird besonders emotional diskutiert. Außerdem werden viele Begriffe und Probleme durcheinandergeworfen. Deshalb hier eine Übersicht, was genau die Probleme sind.

Was hilft gegen Feinstaub

Stuttgart zeigt exemplarisch, wo die Probleme in der Diskussion liegen. Hier hat man sich lange auf Feinstaub konzentriert, darum gibt es an kritischen Tagen auch immer noch Feinstaubalarm. Gesundheitssschädlicher Feinstaub muss natürlich raus aus unserer Atemluft. Aber durch Fahrverbote? Diesel-Pkw haben inzwischen in der Mehrzahl Partikelfilter. Entsprechend stammen beispielsweise nur sechs Prozent des Feinstaubs an der kritischen Messstelle Stuttgarter Neckartor aus Autoabgasen.

Der meiste Feinstaub ist schon vor den Autos in der Stadt, er entsteht in der Industrie und beim Heizen. Fahren wirbelt ihn auf – unabhängig vom Motorprinzip. 31 Prozent des in Stuttgart gemessenen Feinstaubs erzeugt zwar der Autoverkehr, aber nicht die Abgase. Nur ein allgemeines Fahrverbot wäre entsprechend hilfreich, eines für Diesel mit Abgasnormen schlechter als EU5 kaum.

Was ist NOx?

Ein Schadstoff im Dieselabgas sind die Stickoxide (NOx). Diesel stoßen viel mehr davon aus als Benziner. Das Umweltbundesamt erklärt: Die Hauptquellen von Stickstoffoxiden sind Verbrennungsmotoren und Feuerungsanlagen für Kohle, Öl, Gas, Holz und Abfälle. In Ballungsgebieten ist der Straßenverkehr die bedeutendste NOx-Quelle. Darum gelten strenge Grenzwerte für die NOx-Emission von Verbrennungsmotoren.

Warum haben wir trotz strenger Grenzwerte zu viel NOx in der Stadtluft?

Problem: Die Einhaltung der Grenzwerte in der Praxis wurde nie geprüft. Bei den verlangten Prüfstandsmessungen nach dem veralteten NEF-Zyklus sind auch Diesel gesetzeskonform sauber. Das Problem sind also nicht die EU5-Diesel (NOx-Grenzwert von 180 mg/km), sondern dass viele Automodelle die Grenzwerte in der Praxis weit überschreiten. Viele, aber nicht alle und keine bestimmten Klassen.

auto motor und sport testet regelmäßig Diesel im realen Fahrbetrieb auf deren NOX-Ausstoß. Mit Stickoxid-Emissionen von mehr als 1.000 mg pro km liegen schlechte Euro 6-Diesel sogar über den EA-189-Motoren (EU5) von VW, die den Dieselskandal ausgelöst haben.

Gibt es überhaupt saubere Diesel?

Die Antwort ist ein klares Ja – und gilt nicht nur für den Prüfstand. Jüngste Messungen von auto motor und sport im realen Straßenverkehr (RDE) haben einen neuen Spitzenreiter ermittelt: Der Mercedes CLS 350 d stößt demnach lediglich 19 mg NOx pro Kilometer aus und unterbietet selbst den ursprünglichen Prüfstandsgrenzwert für EU6 von 80 mg/km deutlich. Nach der ab September 2019 gültigen Abgasnorm Euro 6d-Temp dürfen Neuwagen auf der Straße gar 168 mg/km NOx ausstoßen.

Diesel-Abgastechnik erklärt Kann denn Diesel sauber sein?

Den strengen ursprünglichen EU6-Grenzwert (80 mg/km) im Realbetrieb einzuhalten, ist also technisch machbar. Die Abmilderung durch den so genannten Conformity-Faktor 2,1 auf 168 mg/km, den die Autoindustrie mit der Politik ausgehandelt hat, ist also unnötig und bedeutet für die Stadtluft mehr NOx als nötig.

Wie wird der Diesel sauber?

Technisch wird Diesel-Abgas durch mehrere Komponenten entgiftet: Den Ruß (Feinstaub) halten Diesel-Partikelfilter zurück. NOx lässt sich durch Abgasrückführungssysteme, NOx-Speicherkatalysatoren und SCR-Kats (Selective Catalytic Reduction) mit Harnstoffeinspritzung (AdBlue) ins Abgas reduzieren. (Mehr zur Diesel-Abgastechnik)

Welche Diesel-Abgastechnik funktioniert am besten?

Am wirkungsvollsten scheint die Kombination aller Maßnahmen. BMW erreicht ein ebenfalls beeindruckendes Ergebnis des 520d (29 mg/km NOx) durch den Einsatz von NOx-Speicherkat und SCR-Kat mit Harnstoffeinspritzung.

Aber auch mit SCR-Kat alleine lassen sich sehr gute Ergebnisse erzielen. Das zeigt beispielsweise der Opel Zafira 1,6 CDTI, den Opel jetzt mit der teureren Harnstoffeinspritzung statt nur mit günstigeren NOx-Speicherkats ausstattet. In einer Testreihe von auto motor und sport schaffte der vorher für negative Schlagzeilen sorgende Van mit 71 mg NOx pro Kilometer den Grenzwert locker.

Alle Autos mit Euro 6d-Temp, Stand 24.09.2018

Hersteller Baureihen DS DS 3 inkl. Cabrio, DS 7 Crossback Hyundai i10, i20 inkl. Active, ix20, i30 inkl. Fastback und Kombi, Ioniq Hybrid und Plug-in-Hybrid, Kona, Tucson, Santa Fe Jaguar XE, XF inkl. Sportbrake, F-Type Coupé und Roadster, XJ, E-Pace, F-Pace Kia Picanto, Rio, Venga, Ceed inkl. Sportswagon, Optima Sportswagon, Stinger, Stonic, Niro Hybrid und Plug-in-Hybrid, Sportage, Sorento Land Rover Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Evoque inkl. Cabrio, Range Rover Sport, Range Rover Velar Opel Karl inkl. Rocks, Adam inkl. Rocks, Corsa, Astra inkl. Sports Tourer, Zafira, Insignia Grand Sport und Sports Tourer, Cascada, Crossland X, Mokka X, Grandland X, Combo Life Volvo V40 inkl. Cross Country, V60, S90, V90 inkl. Cross Country, XC40, XC60, XC90

Nicht alleine ausreichend ist offenbar der NOx-Speicherkat auch in Kombination mit innermotorischen Maßnahmen wie Abgasrückführung – aktuell hat auto motor und sport beispielsweise den Ford Focus Turnier 2,0 TDCI (NOx-Speicherkat, keine Harnstoffeinspritzung) mit 353 mg/km gemessen (Hier geht es zu den Ergebnissen der Real-Abgastests).

Was bringen Software-Updates?

Auch beim Mercedes V 250 d funktioniert die Abgasreinigung mit SCR-Kat und Harnstoffeinspritzung gut. Der Mercedes-Bus war zuvor mit stark überhöhten werten (506 mg/km) aufgefallen. Aber nach einem Software-Update stieß der 163-PS-Diesel nur noch 92 mg/km aus. Das zeigt: auch Software-Updates können eine enorme Wirkung haben – wenn die richtige Hardware an Bord ist. Die Wirkung reiner Softwaremaßnahmen bei Autos ohne Harnstoffeinspritzung dürfte nach Expertenmeinungen nur bei 9 bis 30 Prozent liegen.

Abgasreinigung mit AdBlue Was Sie über AdBlue wissen müssen

Nachteil der wirkungsvollen Abgasnachbehandlung nur mit SCR-Kat bzw. Harnstoffeinspritzung: Vor allem ohne NOx-Speicherkat muss der Verbrauch der Harnstofflösung (AdBlue) steigen, was große Tanks für die Harnstofflösung ratsam erscheinen lässt. Oft sind die Tanks bei Bestandsfahrzeugen eher knapp. Das heißt für Kunden: Öfter AdBlue nachfüllen (Alles zu AdBlue und die Tankgrößen der Automodelle). Die V-Klasse etwa hat standardmäßig 10 Liter, seit März 2016 gab es aber gegen Aufpreis auch einen 25 Liter Tank.

Wie erkennt man saubere Diesel?

Dass ein SCR-Kat mit Harnstoffeinspritzung notwendige, aber nicht allein hinreichende Bedingung für einen gesetzeskonformen NOx-Ausstoß ist, zeigen die NOx-Emissionen des Skoda Kodiaq 2,0 TDI in der jüngsten Testreihe (264 mg/km). Es hilft also nur wirkliches Nachmessen im Straßenbetrieb mit mobilen Messgeräten (PEMS).

Welche Diesel sollten mit Fahrverboten belegt werden?

Neben auto motor und sport und weiteren Prüfungsorganisationen hat auch das KBA NOx-Tests verschiedenster Fabrikate auf der Straße durchgeführt. Die Problem-Motoren sind bekannt. Wer die Luftqualität verbessern will, sollte lieber diese gezielt ausschließen – oder die Verbesserung ihrer Abgasnachbehandlung erzwingen.

Was ist jetzt mit CO2?

Bei der Schadstoffdebatte gerät die CO2-Thematik aus dem Blickwinkel. CO2 ist zwar unschädlich für Menschen, aber gilt als bedeutendstes Treibhausgas. Berechnungen zufolge ist es zu 76 Prozent für die menschengemachte Erderwärmung verantwortlich. Der Straßenverkehr verursacht laut Umweltbundesamt fast 17 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland, die meisten davon durch CO2. Die verkehrsseitigen Treibhausgas-Emissionen sind von 1990 bis 2014 um 0,6 Prozent gestiegen. Sinkt der Anteil sparsamer Diesel, steigen die CO2-Emissionen.

Das ist nicht im Sinne der Klimapolitik. Aber vor allem haben die Autobauer ein Problem damit. 2015 mussten ihre Pkw-Flotten im Durchschnitt einen Grenzwert von 130 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer erreichen. Ab 2020 sind dann nur noch 95 Gramm erlaubt. Für die USA hatte die Umweltbehörde EPA für die im Jahr 2016 zugelassenen Fahrzeuge einen Grenzwert für Personenwagen von umgerechnet etwa 140 Gramm pro Kilometer vorgeschrieben. Bis 2025 soll dieser Grenzwert sukzessive auf rund 89 Gramm pro Kilometer sinken, einzelne Staaten können sogar strenger sein.

Benziner, die diese Ziele einhalten, gibt es derzeit kaum, Diesel nur wenige – schlechte Aussichten für den Durchschnittswert einer Herstellerflotte. Allein die CO2-Regeln zwingen die Hersteller dazu, Elektroautos anzubieten, die mit 0g CO2-Ausstoß in die Bilanz eingehen und so die größte Wirkung darauf haben.