Neues Kia-Logo Neuer Schriftzug ohne Oval

Kia legt in Zukunft ein neues Logo auf. Der Autobauer hat am 26.11.2019 unter der Nummer 4020190182869 für diverse Markenrechtsklassen das neue Design eintragen lassen.

Es zeigt statt des bekannten ovalen Logos nur noch die drei Buchstaben in einer anderen Typografie mit einem nach rechts im 45-Grad-Winkel kippenden „A“. Das neue Logo lehnt sich stark an das Badge des 2019 auf dem Genfer Autosalon gezeigten Kia Imagine Concept an, das an der Motohaube weiß illuminiert ist.

Kia Der neue Kia-Schriftzug zeigt sich reduziert mit einem leicht kippenden "A".

Bereits beim Kia Stinger war auf der Motorhaube ein etwas anderes Logo zu entdecken. Noch ist unklar, ob Kia den neuen Schriftzug nur für ausgewählte Märke wie den Heimatmarkt Korea oder die USA nutzt. Auch könnte der Schriftzug nur auf speziellen Fahrzeugen (Elektro-Modelle) prangen.

Kia Das weiß illuminierte Kia-Logo auf der Studie "Imagine Concept".

Die Studie Imagine Concept vom Genfer Autosalon wurde vom Kia-Designzentrum im Frankfurt entwickelt und will das Thema Elektroauto emotionalisieren. Dazu zeigte das Concept Car, wie die Front künftiger E-Autos der Marke ohne den klassischen Kühlergrill aussehen können. Als kleinen ironischen Seitenhieb auf die Fülle an Displays in neuen Autos verbauten die Designer ein Cockpit mit 21 Screens.