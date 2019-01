Mit dem Wissen um Abgasskandal, Dieselfahrverbote, WLTP-Chaos und Co. fällt es nicht leicht, seinem ersten Blick auf die Top 50 des Jahres 2018 zu trauen. Doch es stimmt. Hinter dem Dauersieger Golf (211.512 Zulassungen – mehr als Rang 42 bis 50 zusammen) folgen drei weitere Wolfsburger auf den Rängen zwei bis vier: Tiguan (74.749), Polo (70.488) und Passat (70.007). Ingesamt tummeln sich neun VW-Modelle in den Top 50.

Die Top 10 werden komplettiert von der C-Klasse (62.784) aus dem Hause Mercedes-Benz, Skoda Octavia (58.444), Audi A4 (53.340), Mini (50.494), Ford Focus (49.279) und dem Opel Corsa (47.848). Letzterer konnte das Duell mit dem Ford Fiesta (Rang 11/47.224) knapp für sich entscheiden. Der kompakte Golf-Konkurrent von Opel, der Astra, kommt auf 45.932 Zulassungen (Rang 12). Einen weiteren Konkurrenzkampf konnte die Mercedes-Benz E-Klasse (Rang 16/43.113) für sich entscheiden. Der 5er von BMW landet mit 42.358 Zulassungen auf dem 19. Rang. Der Audi A6 (37.170) muss sich mit Rang 24 begnügen. Ein Kandidat für eine deutlich bessere Platzierung im kommenden Jahr, der T-Roc (35.299) von VW, liegt in diesem Jahr auf dem 26. Rang.

Q-Modelle von Audi nicht unter Top 50

Der kleinste Top 50-Kandidat hat es auf den 32. Rang geschafft: der Smart Fortwo (27.405). Ebenfalls kein Längen-, aber dafür ein Top 50-Zulassungs-Riese ist der Fiat 500 (31.590) auf Rang 29. Damit liegt der kleine Italiener 69 Zulassungen vor dem BMW X1 (Rang 30/31.521). Die einzigen Fahrzeuge mit dem Buchstaben Q in ihrer Modellbezeichnung sind keineswegs der Marke Audi zuzuordnen, sondern dem Nissan Qashqai (Rang 45/22.143) und dem Skoda Karoq (Rang 50/21.054). Die zu erwartenden Ingolstädter besetzen die Ränge 51 (Q5/20.958), 53 (Q2/20.865) und 76 (Q3/14.442).

Top 50 Neuzulassungen Dezember 2018

Rang Modellreihe Anzahl 1 VW GOLF 14.046 2 VW POLO 5.652 3 MERCEDES C-KLASSE 5.490 4 BMW 1ER 4.738 5 BMW 5ER 4.649 6 MINI MINI 4.504 7 VW PASSAT 3.902 8 FORD FOCUS 3.883 9 VW TIGUAN 3.804 10 OPEL CORSA 3.597 11 SKODA OCTAVIA 3.491 12 AUDI A4, S4, RS4 3.374 13 MERCEDES A-KLASSE 3.284 14 AUDI A6, S6, RS6 3.212 15 VW TRANSPORTER 3.194 16 FORD FIESTA 3.142 17 MERCEDES E-KLASSE 3.073 18 BMW X1 2.838 19 BMW 3ER 2.827 20 OPEL ASTRA 2.791 21 BMW 2ER 2.779 22 VW TOURAN 2.699 23 AUDI A3, S3, RS3 2.674 24 MERCEDES GLK, GLC 2.651 25 SKODA FABIA 2.588 26 OPEL ADAM 2.541 27 SEAT LEON 2.336 28 RENAULT TWINGO 2.333 29 BMW X3 2.307 30 VW CADDY 2.242 31 FIAT 500 2.124 32 FORD KUGA 2.123 33 HYUNDAI I 20 2.081 34 HYUNDAI I 30 1.999 35 VW UP 1.921 36 VOLVO XC60 1.885 37 RENAULT CAPTUR 1.879 38 DACIA SANDERO 1.852 39 VW T-ROC 1.841 40 AUDI Q5 1.803 41 MAZDA CX-5 1.750 42 RENAULT CLIO 1.712 43 OPEL CROSSLAND X 1.670 44 TOYOTA YARIS 1.598 45 SMART FORTWO 1.576 46 AUDI Q2 1.565 47 MERCEDES V-KLASSE 1.515 48 SKODA KODIAQ 1.501 49 SEAT ARONA 1.468 50 OPEL GRANDLAND X 1.467

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.