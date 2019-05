Der Abwärtstrend bei den Neuzulassungen hält auch im April an. 310.715 neu in den Verkehr gebrachte Pkw sorgen für ein Minus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahres-Vergleichsmonat und sogar 10,1 Prozent zum März 2019. In den ersten vier Monaten des Jahres wurden 1.190.807 Pkw erstmals zugelassen – 0,2 Prozent weniger als zum Vorjahreszeitraum.

Bei den Gesamt-Neuzulassungen aller Kraftfahrzeuge konnte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im April einen leichten Zuwachs verzeichnen. Hier ergaben 375.508 Neuzulassungen ein Plus von 0,2 % – gegenüber dem Vormonat haben die Statistiker allerdings ein Minus von 9,6 % errechnet. Auch die 1.410.374 Gesamtzulassungen des Jahres bei den Kfz liegen mit 1,8 % im Plus. Nach vier Monaten präsentiert sich der Neuwagenmarkt damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Audi, BMW, Ford und Mercedes mit Plus

Betrachtet nach Marken kristallisieren sich bereits nach vier Monaten klare Gewinner und Verlierer aus der Neuzulassungsbilanz heraus. Ganz fette Zuwächse können Tesla (+ 440,3 %), Volvo (+ 31,7 %) und Smart (+ 17,6 %) verbuchen. Zu den Verlieren zählen Honda (- 36,1 %), DS (-35,3 %) und Nissan (-34,8 %).

Bei den deutschen Autoherstellern hält Volkswagens SUV- und Sportwagen-Marke Porsche die rote Laterne hoch. Minus 24,9 Prozent sprechen eine deutliche Sprache. Dazu gesellen sich die Stammmarke VW mit minus 4,5 Prozent und die PSA-Marke Opel mit einem Rückgang der Neuzulassungen um 3,0 Prozent. Zu den Gewinnern deutscher Marken zählen: Audi (+ 2,1%), BMW (+ 1,7 %), Ford (+ 3,6%) und Mercedes (+ 0,3%).

Wohnmobile legen kräftig zu

Wohnmobile legten in der Segmentbetrachtung mit + 39,8 Prozent am stärksten zu. Zugewinne zeigten sich auch bei den Segmenten SUV (+ 18,2 %), Geländewagen (+ 10,4 %) und Minis (+ 9,2 %). Die weiteren Segmente verzeichneten im April einen Rückgang, der in der Oberen Mittelklasse (- 20,5 %) am deutlichsten ausfiel. Die Kompaktklasse (- 7,3 %) war mit einem Anteil von 20,5 Prozent erneut das stärkste Segment, dicht gefolgt von den SUV mit 19,5 Prozent.

Die wichtigsten Daten aus dem April auf einen Blick

Benzineranteil: 59,1 Prozent (minus 5,1 Prozent)

Dieselanteil: 33,5 Prozent (minus 0,9 Prozent)

Elektroautos: 4.768 Neuzulassungen (plus 50,4 Prozent / Anteil: 1,5 Prozent)

Hybrid-Fahrzeuge: 16.814 Neuzulassungen (plus 54,9 Prozent / Anteil: 5,4 Prozent)

davon 3.003 Plug-in-Hybride (plus 14,1 Prozent / Anteil: 1,0 Prozent) Durchschnittlicher CO2-Ausstoß: 158,6 g/km

1/34 Im April 2019 wurden 377 Modelle der Marke Alfa Romeo (- 16,4 Prozent gegenüber Vorjahresmonat) zugelassen. Im gesamten Jahr 2019 verzeichnet Alfa Romeo 1.368 Neuzulassungen, - 29,2 Prozent.

Gebrauchtwagenmarkt im Plus

Der Gebrauchtwagenmarkt verhält sich durchaus positiv. Im April wechselten 634.147 Pkw den Halter, was ein Plus von 2,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Gesamtbilanz der Besitzumschreibungen liegt mit 2.416.757 Halterwechseln mit 0,5 % im Plus. Die Besitzumschreibungen aller Kfz (745.063 Zulassungen) liegen mit 1,3 Prozent ebenfalls im positiven Bereich. Im Jahresverlauf stellen die Halterwechsel plus 0,9 Prozent dar. In absoluten Zahlen addieren sich die Besitzumschreibungen aller Kfz von Januar bis April auf 2.763.076