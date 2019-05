Bei jedem Hersteller gibt es Modelle, die Masse machen, und andere, die nur in kleinen Stückzahlen an den Mann gebracht werden können. Wir zeigen die Verkaufsstars und Zulassungszwerge der wichtigsten Hersteller des Monats April 2019.

Da bringt BMW den lange erwarteten neuen 3er in den Handel und was macht der Kunde, kauft weiter unverblümt SUV-Modelle. War der 3er zum Start im April noch Bestseller der Bayern, so wurde er im April bereits vom X1 wieder überholt. Aber auch am anderen Ende der BMW-Verkaufshitparade steht ein X-Modell – nämlich der X7, der sich auch als SUV wohl nie zu einem Massenmodell auswachsen dürfte.

Wenn in unserer Betrachtung auch Nutzfahrzeuge eine Rolle spielen würden, würde dem Fiat 500 im Haus der Italiener nur eine Nebenrolle im Schatten des Ducato zufallen. Der verkaufte sich im April mehr als doppelt so gut wie der kleine 500er. Bei Ford läuft es für den Focus wie geschmiert, nicht in die Gänge kommen will dagegen der große SUV Edge.

Kleine SUV gehen fast überall

Im Hause Honda sind Prognosen immer schwierig. Stand der Civic im Vormonat noch ganz oben auf der internen Verkaufshitparade, so findet er sich im April ganz unten. Seinen Platz an der Sonne hat der Jazz abgestaubt. Bei Hyundai steht der Tucson ganz oben, bei Jaguar der E-Pace und bei Jeep der Compass, was ganz klar zeigt – richtig gut gehen nur die eher kleinen SUV.

Ganz anders beispielsweise bei Toyota. Die Japaner verkaufen überwiegend Kleinwagen wie den Yaris und den Aygo, der kompakte Corolla kann im Windschatten noch Schritt halten. Der US-Elektroautobauer ist mit dem neuen Model 3 extrem stark in den Markt eingestiegen. Jetzt scheint der ertse Auslieferungsdruck raus zu sein und die Zahlen gehen zurück. Dennoch übertreffen die Model 3-Neuzulassungen die Schwestermodelle deutlich.

1/68 Top-Seller bei ALFA ROMEO im Monat April 2019: ALFA STELVIO mit 208 Neuzulassungen. Foto: FCA Germany

Skoda ist überwiegend Octavia, dann die Breite Mitte mit Fabia, Karoq und Superb. Schwach zeigt sich nur der Scala, aber der ist ja noch ganz neu im Markt und wird seinen Platz schon noch finden. Nivelliert hat sich dagegen offensichtlich schon das Seat-Angebot. Der Vormonats-Spitzenreiter Ateca ist im April wieder klar hinter den Dauerbestseller Leon zurückgefallen.