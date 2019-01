2018 ist vorbei, und wie in jedem Jahr kennen die Auto-Verkaufscharts nicht nur Sieger. Wir präsentieren die am seltensten verkauften Modelle im Dezember und Gesamtjahr 2018 – mit alten Bekannten und überraschenden Neuzugängen.

Die Statistiker im Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg haben sicher alles gegeben, hin und her gerechnet und in jeder Ecke gesucht, in der sich noch Zulassungszahlen befinden könnten. Bei einigen Modellen mussten sie schließlich dennoch konstatieren: Mehr als ein Exemplar wurde davon schlicht nicht verkauft im vergangenen Dezember.

Groß im Preis, klein in den Absatzzahlen

Zum Jahresende 2018 hat dieses Schicksal ganze zehn Autos erwischt. Meist sind es hochpreisige Modelle, etwa ein Großteil der Rolls-Royce-Palette (Dawn, Ghost, Phantom und Wraith). Der Jaguar XJ ist ebenso dabei wie der Bentley Bentayga und der Audi R8. Hinzu kommen der Alpina B4 und die Infiniti-Modelle Q50 und Q60. Auf Platz 50 der Flop 50 landen Renault Trafic und Chevrolet Camaro mit 80 verkauften Autos im Dezember (siehe Tabelle).

Neuzulassungen Dezember 2018 Flop 50

Modell Neuzulassungen im Dez. 2018 ROLLS ROYCE GHOST 1 ROLLS ROYCE WRAITH 1 ROLLS ROYCE DAWN 1 ROLLS ROYCE PHANTOM 1 BMW ALPINA B4 1 INFINITI Q60 1 INFINITI Q50 1 JAGUAR XJ 1 BENTLEY BENTAYGA 1 AUDI R8 1 CADILLAC ATS 2 LEXUS RC 2 LOTUS ELISE 2 MORGAN 4/4 2 INFINITI QX30 2 TOYOTA COROLLA 2 ASTON MARTIN V8 2 LEXUS LS 3 SSANGYONG RODIUS 3 LEXUS LC 3 CADILLAC CTS 3 MITSUBISHI LANCER 3 ASTON MARTIN DB11 3 BMW ALPINA B3 4 MASERATI GRANTURISMO 4 INFINITI Q30 4 FERRARI 488 4 NISSAN NV200 4 LEXUS GS 5 PEUGEOT ION 5 INFINITI FX, QX70 5 FORD B-MAX 5 LOTUS EXIGE 6 MASERATI QUATTROPORTE 6 SUBARU BRZ 6 FIAT PUNTO 7 CADILLAC CT6 8 JAGUAR I-PACE 8 HYUNDAI NEXO 9 CITROEN C-ZERO 9 FERRARI PORTOFINO 9 NISSAN GT-R 9 HYUNDAI H-1 STAREX 9 SEAT TOLEDO 9 TOYOTA GT 86 10 OPEL AMPERA 10 ROLLS ROYCE CULLINAN 11 NISSAN 370Z 12 ALFA ROMEO MITO 12 PEUGEOT PARTNER 13 SUBARU WRX 15 MERCEDES SL 15 LADA GRANTA 16 SUBARU LEVORG 17 SUBARU IMPREZA 19 JAGUAR F-TYPE 19 RENAULT KANGOO 22 VW BEETLE 23 LAMBORGHINI AVENTADOR 24 ALPINE A110 25 BMW I8 26 LEXUS IS 27 LEXUS ES 28 BMW Z4 28 OPEL CASCADA 28 NISSAN PULSAR 28 SEAT TARRACO 30 FIAT FIORINO 32 SSANGYONG KORANDO 33 KIA CARENS 33 LADA VESTA 35 DS3 35 JAGUAR XE 36 LAND ROVER DISCOVERY 36 BENTLEY CONTINENTAL 38 CADILLAC XT5 40 SSANGYONG TIVOLI 40 LEXUS RX 41 TESLA MODEL X 42 LEXUS CT 44 SUBARU OUTBACK 45 SSANGYONG REXTON 52 MERCEDES GL-KLASSE, GLS 53 MASERATI GHIBLI 54 JEEP CHEROKEE 54 ALFA ROMEO GIULIA 56 TOYOTA PRIUS 58 KIA STINGER 61 CADILLAC ESCALADE 62 CITROEN C5 63 TESLA MODEL S 63 MASERATI LEVANTE 66 AUDI TT 66 TOYOTA LANDCRUISER 68 PEUGEOT 508 70 FIAT DOBLO 70 LADA NIVA 75 ALFA ROMEO GIULIETTA 77 PORSCHE CAYMAN 78 MERCEDES AMG GT 78 CHEVROLET CAMARO 80 RENAULT TRAFIC 80

Auch in der Abrechnung des gesamten Jahres gibt es echte Einzelkämpfer. Interessanterweise taucht keiner von ihnen in der Dezember-Liste auf. Das je eine Exemplar des VW Phaeton, Aston Martin Rapide, Ferrari 599 GTO und der Chevrolet Corvette muss also jeweils früher im Jahr verkauft und neu zugelassen worden sein. Im Falle des Volkswagens und Ferraris verwundert, dass hier überhaupt noch Neuwagen verkauft wurden; die Modelle werden schließlich schon länger nicht mehr produziert. Hier muss es sich also um Restposten, Reimporte oder Ähnliches handeln. Das gilt ebenso für die je drei im Jahr 2018 verkauften Exemplare des Aston Martin DB9, Ferrari FF und Mercedes SLS AMG.

Ladenhüter Hyundai Veloster und VW Jetta

Nummer 50 in diesem Ranking ist übrigens der Bentley Bentayga, von dem im Jahresverlauf 263 Autos verkauft wurden. Generell sind die Luxusmarken wie Bentley, Maserati, Ferrari, Rolls-Royce und Aston Martin in dieser Liste überproportional vertreten. Aber auch einige Volumenmarken tummeln sich hier: Zum Beispiel Hyundai mit dem Veloster (elf verkaufte Exemplare 2018), VW mit dem Jetta (29), SsangYong mit dem Rodius (84) oder Toyota mit dem Corolla (89). Manchmal handelt es sich schlicht um Ladenhüter, aber manchmal auch um Auslauf- oder neu eingeführte Modelle.

Einen Überblick über alle Modelle aus den Flop 50 des Jahres 2018 finden Sie in der folgenden Tabelle sowie in der Fotoshow.

Neuzulassungen 2018 Flop 50

Modell Neuzulassungen 2018 VW PHAETON 1 ASTON MARTIN RAPIDE 1 CHEVROLET CORVETTE 1 FERRARI 599 GTO 1 ASTON MARTIN DB9 3 FERRARI FF 3 MERCEDES SLS AMG 3 ASTON MARTIN VANQUISH 7 BMW ALPINA XD3 BITURBO 10 HYUNDAI VELOSTER 11 FERRARI F 12 12 FERRARI 458 12 ROLLS ROYCE CULLINAN 14 ROLLS ROYCE GHOST 17 ASTON MARTIN V12 23 LOTUS EVORA 24 NISSAN NV200 24 ROLLS ROYCE WRAITH 25 LEXUS ES 28 VW JETTA 29 FERRARI CALIFORNIA 29 SEAT TARRACO 30 CITROEN C-ELYSEE 30 ROLLS ROYCE DAWN 33 CADILLAC ATS 33 HYUNDAI NEXO 41 CADILLAC CT6 49 ROLLS ROYCE PHANTOM 57 LEXUS RC 58 LEXUS LS 59 BMW ALPINA D3 59 BMW ALPINA B3 66 LOTUS ELISE 75 MORGAN 4/4 76 INFINITI QX30 82 LOTUS EXIGE 83 SSANGYONG RODIUS 84 BMW ALPINA B4 85 CITROEN C5 85 TOYOTA COROLLA 89 LEXUS LC 90 MASERATI QUATTROPORTE 90 BMW Z4 90 INFINITI Q60 93 CADILLAC CTS 95 ASTON MARTIN V8 98 CITROEN C-ZERO 102 INFINITI Q50 103 SUBARU BRZ 111 LEXUS GS 115 FERRARI PORTOFINO 145 NISSAN GT-R 145 PEUGEOT ION 147 INFINITI FX, QX70 157 MASERATI GRANTURISMO 158 JAGUAR XJ 169 MITSUBISHI LANCER 169 ASTON MARTIN DB11 175 DS DS5 177 VW SCIROCCO 180 CADILLAC XT5 184 JAGUAR I-PACE 191 ALPINE A110 214 SUBARU WRX 215 CADILLAC ESCALADE 228 BENTLEY BENTAYGA 263

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder die nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr erhalten.