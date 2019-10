Neuzulassungen Flop 50 Die Sorgenkinder im September 2019

Der neue Kompakt-SUV von Mercedes steht mit lediglich zwei neu zugelassenen Exemplaren fast ganz am Ende der Neuzulassungs-Statistik im September 2019. Dabei war der GLB schon mal weiter, im August wurden immerhin 40 Exemplare neu auf die Straßen gebracht. Aber das sind die typischen Sondereffekte bei neu eingeführten Autos, die ja erst einmal ihren Weg in die Hersteller- und Händler-Fuhrparks finden müssen, bevor sie flächendeckend an Kunden ausgeliefert werden. So ist es nicht verwunderlich, dass sowohl im August als auch im September alle GLB-Exemplare von gewerblichen Haltern neu zugelassen wurde. Nach der Markteinführung ist beim Mercedes GLB davon auszugehen, dass die Absatzzahlen sehr schnell klettern und er zügig die Flop 50 aus bekannten Ladehütern wie Lexus LS und Infiniti QX30 sowie noblen oder kompromisslosen Exoten wie Rolls-Royce Wraith und Ghost oder Lotus Elise verlässt.

Daimler Zwei Mercedes GLB wurden im September neu zugelassen - ein Sondereffekt: Daimler hat noch keinen Kunden beliefert, aber noch vor der Markteinführung Autos zugelassen - zur Vorführung.

Das ist auch 29 anderen Modellen gelungen. Allerdings deshalb, weil von ihnen im September kein einziges Exemplar verkauft wurde. Dabei handelt es sich um sündteure Luxus- und Sportwagen von Rolls-Royce, Morgan, Maserati, Ferrari, Aston Martin und Lotus ebenso wie um Modelle solcher Individualistenmarken wie Cadillac, Lexus und Infiniti. Andererseits haben es längst ausgelaufene Baureihen wie der VW Beetle, Toyota Avensis, Hyundai i40 oder Nissan Pulsar nun anscheinend endlich hinter sich. Anderen Auslaufmodellen wie dem Opel Cascada, Toyota Auris oder Seat Toledo steht der endgültige Abschied erst noch bevor.

Kommen Baleno, I-Pace und NX wieder?

Manch ein Auto hat den Absprung aber auch in die richtige Richtung geschafft. Der Suzuki Baleno beispielsweise. Aber auch der Jaguar I-Pace und der Lexus NX. Allerdings war bei allen dreien ziemlich knapp, weshalb niemand auf einen dauerhaften Abschied aus den Flop 50 wetten sollte.

Neuzulassungen Flop 50 September 2019 Modell Neuzulassungen im September 2019 BMW ALPINA B3 1 ROLLS ROYCE WRAITH 1 LOTUS ELISE 1 SEAT TOLEDO 2 LEXUS LS 2 ROLLS ROYCE GHOST 2 INFINITI QX30 2 MERCEDES GLB 2 KIA VENGA 2 HYUNDAI H-1 STAREX 2 INFINITI Q30 3 LEXUS RC 3 CADILLAC CTS 3 SUBARU IMPREZA 4 HYUNDAI NEXO 4 ROLLS ROYCE CULLINAN 5 ALPINE A110 5 AUDI R8 5 BMW ALPINA B4 6 JAGUAR XJ 6 NISSAN GT-R 6 CITROEN C-ZERO 7 INFINITI Q50 7 LEXUS LC 7 OPEL AMPERA 8 MERCEDES SL 8 ASTON MARTIN DB11 10 SUBARU BRZ 11 LEXUS ES 12 ASTON MARTIN V8 12 MASERATI GHIBLI 14 BENTLEY BENTAYGA 14 FERRARI PORTOFINO 15 NISSAN 370Z 15 BMW I8 17 LEXUS CT 18 PEUGEOT ION 19 TOYOTA GT 86 20 MASERATI LEVANTE 21 SSANGYONG REXTON 21 LADA VESTA 22 NISSAN JUKE 23 BENTLEY CONTINENTAL 24 TOYOTA AURIS 25 LEXUS IS 26 JAGUAR XF 26 SUBARU LEVORG 27 FERRARI 488 27 FIAT FIORINO 30 JAGUAR XE 31 JAGUAR F-TYPE 33 NISSAN NV300 34 FIAT 124 SPIDER 35 MERCEDES GL-KLASSE, GLS 36 LEXUS RX 39 LAMBORGHINI AVENTADOR 45 SSANGYONG TIVOLI 49 PORSCHE CAYMAN 52 NISSAN NV200 53 RENAULT ESPACE 57 JEEP CHEROKEE 58 TOYOTA PRIUS 62 TOYOTA LANDCRUISER 62 SUZUKI CELERIO 64 FIAT DOBLO 72 OPEL VIVARO 74 KIA STINGER 75 LAND ROVER DISCOVERY 75 ALFA ROMEO GIULIA 77 RENAULT KANGOO 77 TESLA MODEL S 78 DS DS7 CROSSBACK 81 OPEL CASCADA 83 TESLA MODEL X 84 BMW 6ER 85 ALFA ROMEO ALFA GIULIETTA 86 TOYOTA CAMRY 86 BMW X6 88

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.