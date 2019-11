Neuzulassungen Flop 50 Die Zulassungszwerge im Oktober

Auf den ersten Blick sieht es nach einem mächtigen Aderlass für Opel aus. Vom Cascada wurden im Oktober nur drei Exemplare zugelassen; im September waren es noch 83. Noch schlimmer war der Absturz beim Zafira (nur zwölf statt 158 Neuzulassungen) und beim Adam (von 270 auf sechs Neuzulassungen). Aber kein Modell traf es schlimmer als den Karl: Wurden im September noch 1.165 Exemplare neu zugelassen, waren es im Oktober nur noch 38, womit der kleine Opel mittendrin ist in der neuesten Ausgabe der Flop 50.

Opel-Auslaufmodelle in den Flop 50

Dafür gibt es natürlich Erklärungen. Der Absturz des Opel-Quartetts hat mit ihrem Status als Auslaufmodelle zu tun. Die letzten produzierten Exemplare wurden im September mutmaßlich großzügig auf die Händler verteilt und von diesen auf sich zugelassen (die Quote der gewerblichen Neuzulassungen war in allen Fällen sehr hoch). Das sorgte für ein Zulassungshoch im Vormonat und einen entsprechenden Abschwung im Oktober. In den nächsten Wochen werden die Händler diese Autos mit hohen Rabatten als Vorführwagen oder Tageszulassung weiterverkaufen. Nur dann eben offiziell als Gebrauchtwagen. Ähnlich ist übrigens der Einbruch beim Hyundai ix20 (nur 17 statt 1.341 Neuzulassungen) zu erklären.

Hans-Dieter Seufert 38 statt 1.165 Neuzulassungen: Der Absturz des Opel Karl von September auf Oktober war heftig.

Es gibt aber noch zahlreiche andere (Wieder-)Einsteiger in die Flop 50. Hart erwischt hat es den Ford Mustang (von 241 auf 91 Neuzulassungen), der eines von 14 Modellen ist, die von der falschen Seite ans Ende der Zulassungsstatistik gekommen sind. Es gibt aber auch Rückkehrer, deren Hersteller dies als Erfolg werten dürften: Vom Lotus Exige und von den Maserati-Modellen Quattroporte und Granturismo wurden im Oktober immerhin wieder ein paar Exemplare neu zugelassen. Im Vormonat stand bei diesen Autos die Null. Ein Schicksal, das im Oktober gleich 25 vom Kraftfahrt-Bundesamt gelistete Automodelle traf.

In den Flop 50 gibt es auch Erfolgsmodelle

Eine andere Erfolgsgeschichte in den Flop 50 ist der Fiat Fiorino. Der Hochdachkombi war sowohl im September als auch Oktober vertreten, konnte seine Neuzulassungen aber von 30 auf 60 verdoppeln. Die Lotus Elise hat ihren Wert mal eben verzwölffacht; im September wurde allerdings auch nur ein Exemplar neu zugelassen. Rolls-Royce kann von seinem SUV namens Cullinan konstant mehrere Exemplare monatlich absetzen; die anderen Modelle des Edelherstellers kommen meist auf eine oder zwei, manchmal auch auf gar keine Neuzulassung. Und dann gibt es mit den Renault-Modellen Kangoo und Espace sowie der Alfa Romeo Giulia, dem Fiat Doblo und den Ssangyong Tivoli noch ein Quintett, das deshalb den Absprung geschafft hat, weil zu viele Exemplare neu zugelassen wurden.

Neuzulassungen Flop 50 Oktober 2019 Modell Neuzulassungen im Oktober 2019 SKODA RAPID 1 SUBARU WRX 1 BMW ALPINA B3 1 ROLLS ROYCE PHANTOM 1 ROLLS ROYCE WRAITH 1 MASERATI GRANTURISMO 1 PEUGEOT ION 2 SEAT TOLEDO 2 BMW ALPINA B4 2 INFINITI QX30 2 FIAT 124 SPIDER 3 OPEL AMPERA 3 OPEL CASCADA 3 LEXUS LS 3 MASERATI QUATTROPORTE 3 LEXUS LC 3 LOTUS EXIGE 3 KIA VENGA 3 TOYOTA AURIS 4 HYUNDAI NEXO 4 HYUNDAI H-1 STAREX 4 CITROEN C-ZERO 5 INFINITI Q30 5 ROLLS ROYCE CULLINAN 5 OPEL ADAM 6 LEXUS RC 6 ASTON MARTIN V8 6 NISSAN GT-R 6 INFINITI Q50 7 NISSAN 370Z 8 JAGUAR XJ 9 MERCEDES GLB 10 ALPINE A110 10 MERCEDES SL 10 LOTUS ELISE 12 OPEL ZAFIRA 12 SUBARU IMPREZA 13 LEXUS CT 14 LEXUS IS 14 ASTON MARTIN DB11 14 SUBARU BRZ 14 AUDI R8 15 HYUNDAI IX 20 17 BMW I8 19 NISSAN NV300 19 MASERATI GHIBLI 20 MERCEDES GL-KLASSE, GLS 20 BENTLEY BENTAYGA 21 LEXUS ES 22 LADA VESTA 23 FERRARI 488 23 SUZUKI CELERIO 26 SUBARU LEVORG 26 SSANGYONG REXTON 27 TOYOTA GT 86 27 JAGUAR XF 28 BENTLEY CONTINENTAL 28 JAGUAR XE 29 FERRARI PORTOFINO 29 NISSAN NV200 30 LEXUS RX 32 LAMBORGHINI AVENTADOR 33 TESLA MODEL S 34 JAGUAR F-TYPE 36 OPEL KARL 38 NISSAN JUKE 38 TESLA MODEL X 38 MASERATI LEVANTE 39 LEXUS NX 43 SUZUKI BALENO 46 SSANGYONG KORANDO 51 JEEP CHEROKEE 54 KIA STINGER 56 TOYOTA SUPRA 60 FIAT FIORINO 60 TOYOTA CAMRY 68 FIAT TALENTO 76 SUBARU OUTBACK 78 LAND ROVER DISCOVERY 78 MERCEDES SLK, SLC 80 BMW 6ER 81 TOYOTA PRIUS 83 JAGUAR I-PACE 85 LEXUS UX 87 FORD MUSTANG 91 ALFA ROMEO ALFA GIULIETTA 93 DS DS7 CROSSBACK 93 TOYOTA LANDCRUISER 95 DACIA LODGY 97 BMW X6 98 PORSCHE CAYMAN 98

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.