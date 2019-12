Neuzulassungen Flop 50 Diese Autos waren im November kaum gefragt

Modellwechsel bringen es mit sich: Wenn neue Baureihen auf den Markt kommen, rauschen deren Vorgänger in der Neuzulassungs-Statistik rasant nach unten. Bei Opel stehen gerade einige Modellwechsel beziehungsweise -einstellungen an, was für den Adam, Karl und Zafira bedeutet: Sie zieren neben dem chronisch erfolglosen – weil kaum verfügbaren – Ampera-E das Ende der Hitparade. Der Cascada ist mit null Neuzulassungen inzwischen sogar komplett aus den Flop 50 herausgefallen.

Die Abgänge aus den Flop 50

Das Schicksal des Opel-Cabrios teilen Modelle wie der Maserati Quattroporte, die Alpina-Baureihen B3 und B4, die eng verwandten Seat Toledo und Skoda Rapid sowie die Exoten Rolls-Royce Phantom und Subaru WRX STI. Manche Autos haben den Absprung aber auch in die richtige Richtung geschafft. Modelle wie der Lexus UX, Mercedes SLC, Dacia Lodgy und Fiat Talento waren etwas zu erfolgreich, um in die Flop 50 zu kommen. Gleiches gilt für den Porsche 718 Cayman: Im Oktober war das Coupé noch 50. mit 98 Neuzulassungen. Im November reichten 113 Neuzulassungen für Rang 51.

Dino Eisele / FCA Mit nur 55 statt 186 Neuzulassungen war die Alfa Romeo Giulia einer der Absteiger des Monats November.

Aber auch innerhalb der Negativ-Rangliste gab es mächtig Bewegung. Zu den größten Absteigern gehören der Maserati Ghibli (von 20 auf 3 Neuzulassungen), der Hyundai ix20 (von 17 auf 3), der BMW i8 (von 19 auf 5), der Toyota Supra (von 60 auf 11) und vor allem die Alfa Romeo Giulia (von 186 auf 55). Zu den Erfolgsmodellen sind der Mercedes GLS (von 20 auf 75 Neuzulassungen), der Lexus RX (von 32 auf 71), der Jaguar XE (von 29 auf 64) und der Bentley Bentayga (von 21 auf 41) zu zählen. Überhaupt scheinen Luxus-SUV im November extrem angesagt gewesen zu sein. Rolls-Royce konnte die Neuzulassungen des Cullinan mehr als vervierfachen (von 5 auf 22).

Die Stehenbleiber in den Flop 50

Es gab aber auch Stehenbleiber in den Flop 50. Der Land Rover Discovery stagniert auf Platz 40, obwohl vier Exemplare weniger neu zugelassen wurden als im Oktober (74 statt 78). Mit 23 statt 22 Neuzulassungen landet der Lexus ES wieder auf Platz 19, der Mercedes GLB tritt mit erneut 10 Neuzulassungen ebenfalls auf der Stelle. Auch der Opel Adam (6), Hyundai H-1 Starex (4), Lotus Exige (3) und Peugeot Ion (2) bestätigten ihre schwachen Neuzulassungs-Zahlen aus dem Oktober. Suzuki dagegen gelingt ein anderes Kunststück: Mit je 30 neu zugelassenen Autos landen sowohl der Celerio als auch der Baleno auf Platz 23.

Neuzulassungen Flop 50 November 2019 Modell Neuzulassungen im November 2019 OPEL KARL 1 LEXUS LS 1 INFINITI QX30 1 CADILLAC ESCALADE 1 FERRARI F8 1 LOTUS ELISE 1 NISSAN GT-R 1 OPEL ZAFIRA 1 CITROEN C-ZERO 2 PEUGEOT ION 2 TOYOTA AURIS 2 MASERATI GRANTURISMO 2 KIA VENGA 2 MASERATI GHIBLI 3 ROLLS ROYCE WRAITH 3 LOTUS EXIGE 3 HYUNDAI IX 20 3 FIAT 124 SPIDER 4 INFINITI Q30 4 LEXUS LC 4 HYUNDAI H-1 STAREX 4 BMW I8 5 MORGAN 4/4 5 OPEL ADAM 6 LEXUS CT 7 LEXUS RC 7 BENTLEY CONTINENTAL 7 NISSAN 370Z 7 SUBARU IMPREZA 8 INFINITI Q50 8 ASTON MARTIN V8 8 MERCEDES GLB 10 FERRARI 488 10 LEXUS IS 11 ASTON MARTIN DB11 11 TOYOTA SUPRA 11 HYUNDAI NEXO 12 ALPINE A110 12 SUBARU BRZ 12 AUDI R8 13 FERRARI PORTOFINO 13 NISSAN JUKE 14 OPEL AMPERA 14 JAGUAR XJ 15 LADA VESTA 16 TOYOTA GT 86 19 FORD PUMA 20 SSANGYONG KORANDO 20 ROLLS ROYCE CULLINAN 22 LEXUS ES 23 LAMBORGHINI AVENTADOR 23 MERCEDES SL 24 NISSAN NV300 25 SUBARU LEVORG 27 SUZUKI CELERIO 30 SUZUKI BALENO 30 SSANGYONG REXTON 30 MASERATI LEVANTE 36 JAGUAR F-TYPE 38 BENTLEY BENTAYGA 41 TESLA MODEL S 43 FIAT FIORINO 45 TOYOTA CAMRY 46 JAGUAR XF 48 TESLA MODEL X 49 ALFA ROMEO GIULIA 55 TOYOTA PRIUS 56 KIA STINGER 59 BMW X6 63 JAGUAR XE 64 LEXUS NX 67 ALFA ROMEO ALFA GIULIETTA 70 LEXUS RX 71 FORD MUSTANG 71 LAND ROVER DISCOVERY 74 MERCEDES GL-KLASSE, GLS 75 BMW 6ER 80 SKODA CITIGO 88 DS DS7 CROSSBACK 90 TOYOTA LANDCRUISER 95 KIA SOUL 95 SUBARU OUTBACK 97 RENAULT ESPACE 98 NISSAN NV200 100 JAGUAR I-PACE 106 JEEP CHEROKEE 110 RENAULT KANGOO 110

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.