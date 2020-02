Neuzulassungen Januar 2020 Jahresauftakt mit Minus

Das Neuzulassungsjahr 2020 startet gleich mit einem fetten Minus. Dazu passt auch, dass nur wenige Marken zum Jahresauftakt kräftig zulegen konnten, dafür aber viele kräftige Einbußen hinnehmen mussten.

Mehr als zwei Drittel (68,4 %/-5,1 %) der Pkw-Neuzulassungen entfielen auf gewerbliche Halter. Die Neuzulassungen auf Privatpersonen gingen um 11,6 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 31,6 Prozent. Bemerkenswert ist der Anstieg der Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten. Die Anzahl der Elektrofahrzeuge wuchs mit 7.492 Neufahrzeugen um 61,2 Prozent, ihr Anteil an den Neuzulassungen lag damit bei 3,0 Prozent. 30.805 Hybride bescherten einen Zuwachs von 103,1 Prozent, darunter 8.639 Plugin-Hybride (+307,7 %). Der Hybridanteil betrug insgesamt 12,5 Prozent, der Anteil der Plugin-Hybride lag bei 3,5 Prozent. 882 erdgasbetriebene Neuwagen münden in einem Zulassungsplus von 260,0 Prozent, die Anzahl der Flüssiggasfahrzeuge ging um 94,9 Prozent zurück.

Trotz eines Rückgangs von 17,2 Prozent waren im Januar 2020 über die Hälfte (51,5 %) aller Neuwagen Benziner. Die Anzahl der Dieselneuzulassungen ging um 12,4 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 32,6 Prozent.

SUV schwächeln, bleiben aber dominant

In der Segmentsbetrachtung stehen die Wohnmobile (+48,7 %), die Sportwagen (+17,4 %), die Mittelklasse (+17,1 %) und die Geländewagen (+12,6 %) mit Zulassungssteigerungen da. Bei den übrigen Segmenten zeigten sich Rückgänge, die bei den Minis (-37,8 %), den Großraum-Vans (-32,8 %) und der Oberklasse (-31,5 %) mehr als dreißig Prozent betrugen. Die SUV waren trotz eines Rückgangs von -6,5 Prozent das anteilsstärkste Segment (20,5 %), gefolgt von der Kompaktklasse mit 19,4 Prozent.

Tesla und Lexus spielen groß auf

Zu den erfolgreichsten Gewinnermarken in der noch jungfräulichen Jahresbilanz gehören Tesla (+ 167,9 %), Lexus (+ 116 %), DS (+ 64,9 %), Jaguar (+ 63,4 %), Porsche (+ 52,7 %) und Mitsubishi (+ 28,5 %). BMW (+6,5 %), Mercedes (+2,9 %) und Audi (+1,2 %) verzeichneten ebenfalls Zugewinne. Die Pkw-Neuzulassungen der Marken VW (-4,1 %), Mini (-17,3 %), Ford (-17,7 %), Opel (-24,3 %) und Smart (-96,7 %) lagen zum Teil deutlich hinter dem Ergebnis des Vorjahresmonats. Mit einem Anteil von 19,8 Prozent war VW die zulassungsstärkste Marke.

Gebrauchtwagenmarkt im Plus

Im Januar 2020 wechselten insgesamt 705.247 Kraftfahrzeuge den Halter, was einem Plus von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bei den Pkw waren zum Jahresauftakt 633.139 Halterwechsel zu beobachten. Hier liegt das Plus bei 5,3 Prozent.