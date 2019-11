Neuzulassungen Oktober 2019 Die beliebtesten Autos Deutschlands

Damit er als Spitzenreiter bei den Pkw-Neuzulassungen auch im Oktober erwähnt ist: Der VW Golf steht wie eigentlich immer ganz weit vor der Konkurrenz auf Rang eins. Erster Verfolger bleibt auch im Oktober der Konzernbruder VW Tiguan. Aber dahinter gab es Bewegung.

Mercedes auf Platz 3 und 4

Mercedes konnte sich gleich im Doppelpack mit der C-Klasse und der E-Klasse auf den Rängen drei und vier festsetzen. Rang fünf geht an den Ford Kuga, der wiederum gleich vom nächsten Mercedes – dem GLC – verfolgt wird. Aufgefüllt werden die Top-10-Neuzulassungen im Oktober mit dem Mini, dem Ford Focus, dem wieder erstarkten VW Passat und dem Opel Astra.

VW T-Cross steigt weit auf

Hans-Dieter Seufert

BMW schafft es mit dem aufgefrischten 3er auf den elften Platz. Der VW T-Cross ist neu in den Top 50 und erreicht gleich Rang 18. Der Fiat 500 ist dagegen um 20 Plätze gegenüber dem Vormonat auf Rang 27 abgerutscht. Wieder drin in den Top-Modellen ist der Captur von Renault, der im Oktober auf Platz 28 gelandet ist. Ein weiterer Neueinsteiger findet sich mit dem Mazda CX-3 auf Listenplatz 35. Zurück in den Top 50 ist auch der VW Up, der Rang 37 erreichen konnte. Auch die Mercedes V-Klasse hat es im Oktober in die Bestenliste gebracht. Sie steht auf Platz 44.