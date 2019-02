Der spanische Neuwagenmarkt kennt seit 2012 nur eine Richtung – aufwärts. Auch 2018 setzt sich dieser Trend fort. Auf der iberischen Halbinsel wurden 1.334.084 Autos neu zugelassenen, ein Plus von 7,5 Prozent zum Vorjahr. Allerdings stieg die prozentuale Quote seit dem Hochjahr 2015 mit 21,4 Prozent nachhaltig.

Wie fast überall in Europa scheinen die Boomzeiten des Diesel vorbei zu sein. Von noch knapp 50 Prozent Marktanteil im ersten Halbjahr 2017 bleiben nach sechs Monaten in 2018 nur noch 37 Prozent übrig. Nun sind es nur noch 36,1 Prozent. Die meisten Neuwagenkäufer wechseln zum Benziner. Hier stieg der Anteil von 49,8 auf nun 63,0 Prozent. Elektromobilität schein in Spanien keine Rolle zu spielen. Der Marktanteil stieg von 0,6 auf 0,9 Prozent.

Spanien ist Seat- und Peugeot-Land

Marktführer in Spanien ist Seat mit einem Anteil von 8,05 Prozent und einem Anstieg von 13,58 Prozent zum Vorjahr. Die zweite Kraft ist VW mit 7,72 Prozent, vor Peugeot (+ 14,87 %), Renault (7,2 %), Opel, (6,02 %), Toyota (5,34 %) und Nissan (4,67 %).

Marken Anzahl Marktanteil Veränderung ABARTH 1.449 0,11% 26,55% ALFA ROMEO 4.721 0,35% 16,94% ALPINE 27 0,00% 0,00% ASTON MARTIN 17 0,00% -26,09% AUDI 55.227 4,14% 0,47% BMW 49.421 3,70% 1,18% BENTLEY 54 0,00% -14,29% BUICK 0 0,00% -100,00% CADILLAC 1 0,00% -50,00% CHEVROLET 0 0,00% -100,00% CHEVROLET (US) 2 0,00% 100,00% CITROEN 72.446 5,43% 11,85% DACIA 51.905 3,89% 11,87% DONGFENG SOKON 2 0,00% 0,00% DR 1 0,00% 0,00% DS 4.323 0,32% 17,60% FERRARI 70 0,01% -2,78% FIAT 57.159 4,28% 7,42% FORD 69.173 5,19% 1,31% HONDA 8.022 0,60% -4,73% HUMMER 1 0,00% 0,00% HYUNDAI 64.531 4,84% 16,84% INFINITI 1.760 0,13% -4,97% JAGUAR 4.401 0,33% 23,69% JEEP 17.228 1,29% 102,47% KIA 67.782 5,08% 14,98% LADA 1 0,00% 0,00% LAMBORGHINI 18 0,00% 0,00% LANCIA 1 0,00% -97,44% LAND ROVER 7.813 0,59% -23,38% LEXUS 7.252 0,54% 18,21% LOTUS 10 0,00% 233,33% MAHINDRA 156 0,01% 17,29% MASERATI 322 0,02% -13,44% MAZDA 21.371 1,60% 15,11% MCLAREN 11 0,00% 175,00% MERCEDES 52.481 3,93% 0,53% MINI 12.723 0,95% 4,72% MITSUBISHI 12.114 0,91% 23,95% MORGAN 6 0,00% -33,33% NISSAN 62.319 4,67% -0,17% OPEL 80.330 6,02% -7,59% PEUGEOT 101.502 7,61% 15,61% PONTIAC 0 0,00% -100,00% PORSCHE 2.270 0,17% -2,58% RENAULT 96.092 7,20% -5,35% ROLLS ROYCE 2 0,00% -80,00% SEAT 107.349 8,05% 13,58% SKODA 29.447 2,21% 18,46% SMART 6.289 0,47% 4,96% SSANGYONG 3.412 0,26% -11,54% SUBARU 3.108 0,23% 40,51% SUZUKI 7.531 0,56% -1,94% TESLA 326 0,02% -15,98% TOYOTA 71.288 5,34% 7,49% VOLKSWAGEN 102.968 7,72% 14,87% VOLVO 15.850 1,19% 17,83% TOTAL 1.334.085 100,00% 7,45%

Der absolute Bestseller in Spanien 2018 ist der Seat Leon, der vor seinem Markenbruder Seat Ibiza liegt. Komplettiert wird das Siegertreppchen durch den Nissan Qashqai. Schon auf Rang vier steht der Dacia Sandero, der damit den Renault hinter sich lassen kann. Aufgefüllt werden die Top 10 durch den VW Polo, den VW Golf, den Peugeot 3008, den Opel Corsa sowie den Peugeot 2008.

Deutsches Premium findet erstmals auf Rang 33 mit der Mercedes A-Klasse statt. Dahinter stehen der X1 von BMW auf dem 36. Zwei Plätze weiter steht der Audi A3. Rang, der Audi A1 kommt auf Platz 47, die Top 50 schließt der BMW 1er ab.

