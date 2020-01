Neuzulassungen Spanien 2019 Spanien ist Peugeot-Land

Der spanische Neuwagenmarkt kannte seit 2012 nur eine Richtung – aufwärts. 2019 gab es den ersten Dämpfer. Im Land auf der iberischen Halbinsel wurden 1.302.963 Autos neu zugelassenen, ein Minus von 2,4 Prozent zum Vorjahr.

Wie fast überall in Europa scheinen auch in Spanien die Boom-Zeiten des Diesel vorbei zu sein. Von knapp 50 Prozent Marktanteil im ersten Halbjahr 2017 blieben bereits 2018 lediglich 36,2 Prozent übrig. 2019 sind es nur noch 30,5 Prozent. Die meisten Neuwagenkäufer wechseln zum Benziner. Hier stieg der Anteil von 63,0 auf 68,2 Prozent. Elektromobilität scheint in Spanien keine Rolle zu spielen. Der Marktanteil stieg nur von 0,9 auf 1,3 Prozent.

Neuzulassungen Spanien 2019 - Absatz nach Marken Platz Marke Absatz 2019 Absatz 2018 Veränderung in % 1. PEUGEOT 113.770 101.511 12,08% 2. SEAT 110.857 107.107 3,50% 3. VOLKSWAGEN 94.341 102.985 -8,39% 4. RENAULT 86.446 96.238 -10,17% 5. CITROEN 85.494 72.541 17,86% 6. OPEL 73.420 80.343 -8,62% 7. TOYOTA 71.763 71.291 0,66% 8. FORD 63.371 69.189 -8,41% 9. HYUNDAI 62.768 64.578 -2,80% 10. KIA 59.535 67.793 -12,18% 11. DACIA 55.694 51.933 7,24% 12. MERCEDES 53.770 52.484 2,45% 13. NISSAN 51.568 62.363 -17,31% 14. AUDI 51.132 55.247 -7,45% 15. B.M.W. 46.906 49.550 -5,34% 16. FIAT 45.756 57.172 -19,97% 17. SKODA 29.399 29.463 -0,22% 18. MAZDA 23.169 21.373 8,40% 19. JEEP 18.561 17.250 7,60% 20. VOLVO 16.617 15.877 4,66% 21. MINI 13.575 12.733 6,61% 22. MITSUBISHI 13.539 12.115 11,75% 23. LEXUS 8.679 7.252 19,68% 24. SUZUKI 8.061 7.531 7,04% 25. HONDA 7.613 8.022 -5,10%



Marktführer in Spanien ist aber nicht wie im vergangenen Jahr die einheimische Marke Seat, sondern Peugeot. Die Franzosen kommen auf 113.770 Neuzulassungen, Seat steht mit 110.857 Neuzulassungen auf dem zweiten Platz. Dahinter rangiert VW mit 94.341 Modellen.

Der absolute Bestseller in Spanien 2019 bleibt jedoch der Seat Leon. Der Kompakte kann 35.849 Zulassungen auf sich vereinigen. Aber auf Platz zwei folgt nicht etwa der Seat Ibiza wie im Jahr 2018. Nein, der Silber-Rang geht van den Dacia Sandero (33.882 Zulassungen), Rang drei an den Nissan Qashqai mit 30.163 Neuzulassungen. Wer nun glaubt, der Ibiza folgt auf Platz vier, irrt. Dort steht im Berichtsjahr der Renault Clio mit 25.555 Zulassungen knapp vor dem Mégane (25.410) und erst dann folgt der kleine Spanier (25.134). Komplettiert werden die Top Ten mit Seat Arona (25.131), VW Golf (24.335), Peugeot 3008 (23.311) und Opel Corsa (22.352).

Deutsches Premium findet erstmals auf Rang 32 mit der Mercedes A-Klasse statt. Dahinter steht der X1 von BMW auf dem 41. Rang. Vier Plätze weiter findet sich der Audi A3. Der Audi A1 kommt auf Platz 49.