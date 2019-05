Sportwagen haben nur einen kleinen Anteil an den Gesamtzulassungen in Deutschland. Im Berichtsmonat April 2019 erhielten erstmals 5.105 Sportler ein Kennzeichen, gemessen an den 310.715 Neuzulassungen aller Pkw in dem Monat ein nur verwindend kleiner Anteil – genauer 1,6 Prozent Marktanteil. Trotzdem sind Sportwagen, ob nun kräftig, dynamisch, edel oder exotisch immer ein Hingucker – auch bei den Neuzulassungen.

BMW Z4 deutlich vor der Konkurrenz

Live Abstimmung 40 Mal abgestimmt Ist das Mercedes E-Klasse Coupé ein "richtiger" Sportwagen? Klar, es kann 911 und Co. das Wasser reichen Nein, es ist nur auf dem Paier ein Sportwagen Lesen Sie auch

An der Spitze rangiert mit einem Anteil von 17,7 Prozent und 902 Neuzulassungen das Mercedes E-Klasse Coupé. Und ja, wir wissen auch, dass das Modell nicht im klassischen Sinne ein Sportwagen ist, nun hat aber der Hersteller dank dem Kraftfahrtbundesamt das Modell als Sportwagen definiert und die Flensburger weisen es entsprechend aus. Auf dem zweiten Platz liegt ein wohl eher weniger diskussionswürdiger Sportwagen: Der Porsche 911 mit 712 Neuzulassungen. Aber, sowohl der Mercedes mit 26,5 Prozent als auch der Elfer mit 44,1 Prozent liegen im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich in den Miesen.

Richtig eingeschlagen hat hingegen der Drittplatzierte BMW Z4, der neu am Markt ist. Er kann schon 697 Neuzulassungen aus sich vereinen. Dramatisch ist die Platzierung auch, weil die direkte Konkurrenz aus Mercedes SLC und Audi TT deftig abschmieren. Der Stuttgarter Sportler liegt auf Rang sechs mit 373 Neuzulassungen und einem Rückgang zum Vorjahresmonat um 30,7 Prozent, der Ingolstädter schafft Platz fünf mit 490 Neuzulassungen aber mit einem Rückgang um 21,3 Prozent. Erwähnenswert: Auf Platz vier steht der Ford Mustang mit 495 Neuzulassungen und einer Steigerung von 153,8 Prozent.

1/33 Im April 2019 wurden in Deutschland insgesamt 310.715 Autos neu zugelassen. Auf das Segment der Sportwagen entfallen davon 5.105 Exemplare. Das entspricht einem Anteil von 1,6 Prozent des Gesamtmarkts. Foto: Rossen Gargolov

Lotus und Lexus am Ende

Auch die beiden baugleichen Sportler Toyota GT86 und Subaru BRZ sind auf dem deutschen Markt kaum präsent. Toyota schafft 19, der Subaru 15 Neuzulassungen. Ein Blick an das Ende der Statistik beweist, hier tummeln sich die Exoten: Lotus, Morgan, Lexus, Corvette und Aston Martin.

Neuzulassungen Sportwagen April 2019

Modellreihe Anzahl Anteil in % Veränderung zum April 2018 MERCEDES E-KLASSE COUPE 902 17,7 -26,5 PORSCHE 911 712 13,9 -44,1 BMW Z4 697 13,7 X FORD MUSTANG 495 9,7 153,8 AUDI TT 490 9,6 -21,3 MERCEDES SLK, SLC 373 7,3 -30,7 MERCEDES AMG GT 310 6,1 1,0 PORSCHE BOXSTER 198 3,9 -8,3 CHEVROLET CAMARO 177 3,5 70,2 JAGUAR F-TYPE 106 2,1 -29,8 PORSCHE CAYMAN 88 1,7 -27,3 AUDI R8 84 1,6 -12,5 LAMBORGHINI AVENTADOR 78 1,5 90,2 FERRARI 488 55 1,1 -11,3 BMW I8 45 0,9 -40,0 NISSAN 370Z 41 0,8 -22,6 ALPINE A110 40 0,8 X MERCEDES SL 39 0,8 -11,4 FERRARI PORTOFINO 38 0,7 X TOYOTA GT 86 19 0,4 -52,5 ASTON MARTIN V8 18 0,4 X SUBARU BRZ 15 0,3 X ASTON MARTIN DB11 14 0,3 X MASERATI GRANTURISMO 14 0,3 -53,3 NISSAN GT-R 13 0,3 X LOTUS EXIGE 11 0,2 X LOTUS ELISE 9 0,2 X MORGAN 4/4 9 0,2 X LEXUS LC 8 0,2 X LOTUS EVORA 5 0,1 X CHEVROLET CORVETTE 1 0,0 X ASTON MARTIN DBS 1 0,0 X

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder die nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nummer erhalten.