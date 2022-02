Neuzulassungen Top 50 Frankreich 2021 Ein Volk fährt Kleinwagen

Der französische Neuwagenmarkt kann sich nach dem Corona-bedingten Minus von 25,5 Prozent aus dem Jahr 2020, 2021 mit plus 0,5 Prozent berappeln. Zusammen mit den leichten Nutzfahrzeugen ergibt sich sogar ein Plus von 1,9 Prozent.

Im Jahr 2021 wurden in Frankreich insgesamt 1.659.004 Pkw neu zugelassen – im Vergleich zum Vorjahr mit 1.650.118 ein leichtes Plus von fast 9.000 Neuzulassungen. Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf den französischen Automarkt hat, zeigen die Zahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019: 2.214.279 Pkw erhielten seinerzeit erstmals ein Kennzeichen.

Opel mit Verlusten

Trotz der massiven Rückgänge dominiert der französische Autohersteller Stellantis mit seinen Marken Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Maserati, Opel und Peugeot sowie Renault mit den Marken Renault, Dacia und Alpine den Fahrzeugmarkt mit einem Marktanteil von 57,7 Prozent. Bei Stellantis (Marktanteil 33,8 Prozent) liegen drei Marken im Plus, wobei Jeep mit 69,6 Prozent und rund 11.000 Neuzulassungen an der Spitze steht. Es folgen DS mit plus 2,7 Prozent und Maserati mit plus 9,6 Prozent. Hier wurden 2021 148 Modelle an den Mann oder die Frau gebracht. Trauriger Spitzenreiter bei den Stellantis-Verlieren ist Alfa mit minus 35,0 Prozent und 1.541 Neuzulassungen. Auf deutlich höherem Niveau präsentiert sich Opel, 37.393 Neuzulassungen bedeuten einen Rückgang von 14,6 Prozent und damit Platz zwei unter den Verlierern. Fiat schließt mit minus 5,8 Prozent, Peugeot mit minus 5,3 Prozent das Jahr ab. Insgesamt hat der Stellantis-Konzern 560.413 Neuzulassungen 2021 verbucht, ein Rückgang von 3,7 Prozent.

Bei Renault fallen die Zahlen noch schlechter aus. 395.773 Zulassungen bedeuten eine Rückgang von 4,1 Prozent und einen Marktanteil von 23,9 Prozent. Der große Gewinner ist Dacia mit 28,9 Prozent mehr Zulassungen. Alpine bleibt mit 1.618 Fahrzeugen auf dem Vorjahresniveau während Renault 14,1 Prozent weniger Zulassungen verzeichnet. Lediglich 268.951 Neuzulassungen entfallen auf die Modelle mit dem Rhombus.

Die Importmarken sind im Vergleich zu den französischen Herstellern mit plus 7,2 sehr gut aufgestellt. Sie machen einen Marktanteil von 42,4 Prozent aus und konnten 702.818 Fahrzeuge in die 2021er-Statistik einbringen. Das macht sich auch in den Top 50 der Pkw-Neuzulassungen bemerkbar – siehe Fotoshow.

Die Diesel-Quote sinkt kontinuierlich von 67 Prozent aus dem Jahr 2013 über 34,1 Prozent im Jahre 2019 auf nunmehr 21,1 Prozent. Insgesamt wurden 2021 in Frankreich 349.482 (2020: 504.191; 2019: 755.579) Selbstzünder zugelassen. Denen stehen 667.503 Benziner-Modelle (2020: 774.363; 2019: 1.281.798) gegenüber – eine Reduzierung von 46,9 auf 40,2 Prozent.

Hybrid-Fahrzeuge konnten hingegen 2021 zulegen. Der Anteil kletterte von 14,8 auf 25,8 Prozent. In absoluten Zahlen sind das 2021 genau 427.537 Fahrzeuge (2020: 243.651; 2019: 125.432). Auch die reinen Elektrofahrzeuge nehmen auf hohem Niveau in Frankreich zu. Der Anteil wächst von 6,7 Prozent auf 9,8.

VW Golf hält Einzug in die Top 50

Schauen wir konkret auf den Pkw-Markt 2021, fanden sich in den Top 10 bisher ausschließlich Modelle französischer Autohersteller, so kann sich in diesem Jahr der Toyota Yaris auf Platz acht etablieren – er rückt ganze drei Plätze nach vorne. Als kompletter Neueinsteiger kann sich das Tesla Model 3 auf dem 14. Rang positionieren – 24.911 Neuzulassungen stehen dem US-Stromer zu Buche. Damit schlägt er das erste deutsche Modell um knapp 1.000 Zulassungen. Denn auf Platz 15 gastiert der VW Polo mit 23.882 Zulassungen. Er verweist übrigens den Opel Corsa, der 2020 die deutsche Flagge hochhielt (damals Rang 17) auf Platz 27.