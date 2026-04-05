OBD-Stecker für weniger Verbrauch: 55 % weniger Spritkosten - das sagt der Test

Untersuchungen zeigen jedoch, dass diese Geräte keinen messbaren Einfluss auf den Verbrauch haben.

Tests des ADAC und der Fachzeitschrift c’t kommen zu einem klaren Ergebnis. Die untersuchten Stecker stellen keine Verbindung zur Fahrzeugsteuerung her. Damit fehlt die technische Grundlage, um Motorparameter oder Einspritzung überhaupt beeinflussen zu können.

Keine Verbindung zur Fahrzeugtechnik Auch ein Blick ins Innere bestätigt das. Verbaut sind lediglich einfache Bauteile wie Leuchtdioden, Widerstände und Spannungswandler. Einige Kontakte sind nicht angeschlossen. Der Stecker bezieht Strom aus der Diagnosebuchse und erzeugt Blinksignale, eine weitergehende Funktion ließ sich nicht nachweisen.

Die OBD-Schnittstelle dient eigentlich dazu, Steuergeräte auszulesen oder Fehler zu diagnostizieren. Eine Veränderung von Verbrauch oder Motorsteuerung ist über solche einfachen Zusatzgeräte nicht möglich. Moderne Motorsteuerungen arbeiten komplex und sind exakt abgestimmt.

Bekanntes Muster bei hohen Spritpreisen Auffällig ist, dass solche Produkte regelmäßig dann verstärkt angeboten werden, wenn die Kraftstoffpreise steigen. Neben OBD-Steckern gehören dazu auch Kraftstoffzusätze, Magnetlösungen oder Additive für Motoröl. Für keine dieser Methoden konnte eine verlässliche Wirkung belegt werden.

Auch die Vermarktung folgt einem wiederkehrenden Muster. Anbieter arbeiten mit hohen Einsparversprechen, angeblichen Erfahrungsberichten und schwer nachvollziehbaren technischen Begriffen. Teilweise werden Zertifikate gezeigt, die jedoch nichts über eine tatsächliche Wirksamkeit aussagen.

Spam-Mails und Verkaufsdruck Verbraucherschützer beobachten aktuell zudem vermehrt Spam-Mails zu diesen Produkten. Häufig wird mit Zeitdruck gearbeitet, etwa durch angeblich begrenzte Stückzahlen. Technische Erklärungen bleiben dabei meist vage oder fehlen ganz.

Der ADAC weist darauf hin, dass funktionierende Lösungen längst serienmäßig eingesetzt würden, wenn sich damit tatsächlich relevante Einsparungen erzielen ließen.

Was Autofahrer wirklich beeinflussen können Wer den Verbrauch senken will, kann das vor allem selbst beeinflussen. Eine gleichmäßige Fahrweise, angepasste Geschwindigkeit und ein korrekter Reifendruck wirken sich direkt auf den Kraftstoffbedarf aus. Auch unnötige Beladung erhöht den Verbrauch.

• vorausschauende und gleichmäßige Fahrweise reduziert Lastwechsel und Verbrauch

• regelmäßige Wartung und korrekter Reifendruck senken den Energiebedarf

• Verzicht auf unnötige Beladung reduziert das Fahrzeuggewicht

• konsequente Kontrolle des eigenen Verbrauchs schafft Transparenz

Unter realen Bedingungen sind Einsparungen von bis zu zwanzig Prozent (20 %) möglich, wenn das Fahrverhalten angepasst wird. Ein Teil vermeintlicher Effekte solcher Geräte lässt sich dadurch erklären, dass Fahrer ihr Verhalten unbewusst ändern.