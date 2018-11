In Österreich läuft ein Pilotprojekt, bei dem auf ausgewählten Autobahnabschnitten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 130 auf 140 km/h angehoben wurde.

Auf Initiative des Österreichischen Bundesverkehrsministeriums startet der Autobahnbetreiber ASFINAG am 1. August ein neues Pilotprojekt: Auf insgesamt 120 Kilometern der A 1 West Autobahn wurde auf zwei Abschnitten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 140 km/h erhöht. Tempo 140 gilt aber nur, wenn die Fahrbahnbedingungen optimal sind, ausschließlich zwischen 5 und 22 Uhr und nur für Pkw.

Tempo 140 nur unter optimalen Bedingungen

Die Auswahl der beiden neuen 140 km/h Bereiche Melk bis Oed und Haid bis Sattledt erfolgte gemeinsam mit externen Verkehrssicherheits-Experten. Hinsichtlich Kurvenradien, Gefälle oder Sichtweite sind dort die besten Voraussetzungen gegeben. Zudem gibt es in diesen Bereichen keine Autobahnknoten oder stark befahrene Auf- und Abfahrten, die den Verkehrsfluss stören könnten. Beginn und Ende von Tempo 140 werden in diesen Abschnitten per Verkehrsschild angezeigt.

Mit dem Pilotprojekt will Österreich Erfahrungen mit einem erhöhten Tempolimit sammeln. Das aktuelle Autobahn-Tempolimit von 130 km/h stammt aus den 1970er Jahren. Seitdem sind die Straßen und die Autos viel sicherer geworden. Ziel ist es die Fahrzeiten zu verkürzen, aber nur wenn das höhere Tempolimit keine negativen Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit hat. Wer das neue Tempolimit von 140 km/h überschreitet, muss mit einem Bußgeld von 30 bis zu 2.180 Euro rechnen.