Verkehrsverstöße Niederlande 2022 Dafür bekommen die Deutschen die meisten Tickets!

Endlich mal Erster! Nach dem Debakel bei einem bestimmten europäischen Singfest können die Deutschen zumindest bei unseren niederländischen Nachbarn einen Klassensieg feiern. Der ist allerdings ein bisschen zweifelhafter Natur, denn es geht um illegale Fahrweise.

Deutsche vorn bei den Bußgeldbescheiden

Das Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Inkassobüro des Ministeriums für Justiz und Sicherheit in den Niederlanden, hat jetzt eine neue Auswertung vorgestellt, in der die geahndeten Verkehrsverstöße in unserem Nachbarland aus dem Jahr 2022 analysiert wurden.

Tempo-Bußgelder Niederlande Zu schnell um Innerorts Außerorts Autobahn 4 km/h 32,- € 28,- € 24,- € 5 km/h 39,- € 36,- € 29,- € 10 km/h 82,- € 77,- € 72,- € 20 km/h 219,- € 209,- € 196,- € 30 km/h 383,- € 364,- € 334,- €

Insgesamt wurden vergangenes Jahr 8.153.043 Bußgelder wegen Verkehrsverstößen in den Niederlanden verhängt, angesichts der rund 17,5 Millionen Einwohner eine stramme Quote. Allerdings haben sich auch reichlich Besucher an der unfreiwilligen Finanzierung der niederländischen Staatskasse beteiligt. Im Jahr 2022 wurden 874.539 der verhängten Bußgelder an Fahrer eines Fahrzeugs mit ausländischer Zulassung ausgeteilt, das sind immerhin fast elf Prozent.

Falschparker-Bußgelder Niederlande Bußgeld Parken Euro Im Park- oder Halteverbot 110,- Auf gekennzeichnetem Parkplatz

ohne Parkscheibe 110,- Ohne gültigen Parkschein 110,- Parken auf Behindertenparkplatz 440,-

An erster Stelle überquerten dabei die deutschen Nachbarn die Ziellinie, 312.848 Deutsche fassten im vergangenen Jahr ein niederländisches Ticket aus. Auch sportlich: Auf Platz zwei liegen belgische Piloten mit rund 234.000 amtlichen Anerkennungsschreiben, was die Belgier in der Pro-Kopf-Wertung wiederum weit nach vorne bringt. Platz 3, da hat wohl mancher "Kurwa!" gerufen, sichert sich Polen mit rund 93.000 niederländischen Bußgeldbescheiden.

Die Bußgelder in den Niederlanden sind größtenteils drastisch höher als bei uns und wurden erst im März 2023 erneut nach oben angepasst. Dabei kosten selbst "kleinere" Parkverstöße in aller Regel dreistellige Beträge, außerdem zahlt man bereits für sehr geringe Tempoübertretungen ein Bußgeld – bei vier km/h zu schnell ist man schon mit 32 Euro dabei.

Beispiele für weitere Kostenfallen:

Unnötiges Linksfahren auf einer Autobahn oder Schnellstraße: 240,- €.

Rechts überholen auf der Autobahn: 280,- €.

Nicht angeschnallt fahren: 160,- €.

Überfahren einer roten Ampel: 280,- €.

Nicht für Fußgänger am Zebrastreifen halten: 420,- €

Mobiltelefon am Steuer: 380,- € Autofahrer / 150,- € Fahrradfahrer

Kennzeichen schlecht lesbar: 160,- €.

Halten auf Autobahn-Standstreifen: 280,- €.

Nebelscheinwerfer ohne Grund: 110,- €.

Nebelrückleuchten ohne Grund: 160,- €

In diesem Sinne: Besser an die Regeln halten, dann bleibt auch genug in der Urlaubskasse für Frikandeln und Kaassouflé.

Fazit

Über 300.000 Bußgeldbescheide aus Verkehrsverstößen in den Niederlanden gingen 2022 an deutsche Fahrer. Da dürfte ein hübsches Sümmchen zusammengekommen sein, denn die Strafen bei unseren Nachbarn sind deftig. Deshalb am besten, so vorhanden, den Tempolimiter auf lammfromm stellen und beim Parken immer brav die Regeln beachten.