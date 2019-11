Pirelli Cyber Car Technologie Reifen spricht mit Auto und Umwelt

Die Cyber Car-Technologie von Pirelli, die in Zusammenarbeit mit namhaften Automobilherstellern für die Erstausrüstung entwickelt wurde, soll die Reifen direkt mit der Bordelektronik des Fahrzeugs und insbesondere mit Fahrerassistenzsystemen vernetzen. Vorgestellt wurde die Technik bereits auf dem Genfer Autosalon 2018.

Sensoren liefern Reifeninformationen

In die Reifen integrierte Sensoren liefern dabei wichtige Daten wie Fülldruck, Innentemperatur und Profiltiefe an eine App sowie die Fahrzeugsysteme. Das System ist zudem in der Lage, in Systeme wie ABS und die Stabilitätskontrolle einzugreifen und sie zu aktivieren. Beispielsweise kann das Fahrzeug durch das Lesen des „Reifenpasses“ (die Reifen-ID) bestimmte Einstellungen ändern, um die Fahrt sicherer und komfortabler zu machen. Zu den erfassten Daten gehören auch die Vertikallast – wichtige Informationen für Elektroautos. Die Restladung von Akkusätzen wird derzeit anhand von Standardparametern berechnet, doch die Bordelektronik mit dem Cyber Car von Pirelli kann genauere Informationen liefern. Durch Kenntnis des genauen Gewichts eines Fahrzeugs kann die zentrale Steuereinheit die Restreichweite präziser berechnen.

Das neue Pirelli-System wird bereits seit Ende 2018 an Bord verschiedener Fahrzeug-Modelle mit Elektro- und Standardantrieb großer Automobilhersteller angeboten.

Umwelt-Kommunikation per 5G

Pirelli

2019 hat Pirelli das System erweitert. Der sensorgestützten Cyber-Reifen kann jetzt mit dem Breitband-Mobilfunkstandard 5G verbunden werden und über dessen Netzwerk so beispielsweise Informationen über das von den Reifen ermittelte Aquaplaning-Risiko an nachfolgende Fahrzeuge übermitteln (Car-to-Car). Auch weitere Gefahrenmeldungen können an andere Fahrzeuge weitergegeben werden.