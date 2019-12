Pirelli Kalender 2020 „The Cal“ - auf der Suche nach Julia

In der neuesten Ausgabe des Kalenders hat sich Paolo Roversi von dem Shakespeare-Drama „Romeo und Julia“ inspirieren lassen und begibt sich auf die Suche nach Julia. Dazu setzt der 72 alte Fotograf die Schauspielerinnen Emma Watson, Claire Foy, Kristen Stewart, Yara Shahidi und Mia Goth sowie das Transgender-Model Indya Moore und die Sängerinnen Chris Lee und Rosalía künstlerisch in Szene. Außerdem ist auch Roversis Tochter Stella mit von der Partie.

Erstmals verschmilzt beim Pirelli-Kalender Fotografie und Film, da er von einem 18-minütigen Kurzfilm begleitet wird. Hier spielt Paolo Roversi sich selbst als Regisseur und interviewt die Kandidatinnen für die Rolle der Julia. Auch in den Kalendermotiven spiegelt sich die zwei geteilte Szenerie der Story wider. Die Darstellerinnen zweigen sich ungeschminkt und ohne Kostüme am Set, reden über ihre Rolle und die Hoffnung ausgewählt zu werden. Im zweiten Abschnitt tragen sie die Kostüme der Shakespeare Tragödie wodurch Wirklichkeit und Fiktion in den unterschiedlichen Bildern ineinander übergehen.

Pirelli Kalender 2020, Alessandro Scotti Emma Watson im Hochzeitskleid beim Shooting für den Pirelli-Kalender 2020.

„Ich war auf der Suche nach einer reinen Seele, geprägt von Unschuld, Willensstärke, Schönheit, Zärtlichkeit und Mut. In den Augen, den Gesten und den Worten von Emma, Yara, Indya und Mia habe ich einen Schimmer davon gesehen. Im Lächeln und in den Tränen von Kristen und Claire. In den Stimmen und im Gesang von Chris und Rosalía. Und in Stella die Unschuld. In jeder Frau lebt eine Julia, und ich werde nie aufhören, sie zu suchen“, erklärt Roversi.

Pirelli Kalender 2020, Alessandro Scotti Fotograf Paolo Roversi mit Schauspielerin Claire Foy.

Bereits im Mai hatte Roversi, übrigens der erste italienische Fotograf, der für den Pirelli-Kalender fotografiert, das Projekt unter anderem in Verona und in Paris realisiert. Der Pirelli-Kalender umfasst 132 Seiten mit Datum und Textpassagen aus Romeo und Julia. 58 Seiten davon zeigen die Darstellerinnen und die Stadt Verona in Schwarz-Weiß und Farbe. Auf der Rückseite zeigt der Kalender in Goldletternb das Geburtsdatum von Julia, sowie die Daten des ersten Treffens mit Romeo, der Hochzeitstermin und ihre Todestage.

Pirelli Kalender 2020 Die Darstellerinnen aus "the Cal" 2020.

Der Pirelli-Kalender 2020 ist die 47. Ausgabe seit seinem Erscheinen 1964. Damals wurde als Fotograf Derek Forsyth engagiert. Seitdem spiegelt „The Cal“ das Zeitgeschehen und auch die gesellschaftliche Entwicklung wider. Zum Erfolg trugen aber nicht nur die erfolgreichsten Fotografen und schönsten Models bei. Auch die Entscheidung, den Pirelli-Kalender nicht in den freien Verkauf zu geben, sondern nur an Freunde und Kunden des Hauses Pirelli zu verteilen, trug zum Kultstatus bei.

Pirelli Kalender 2020 Making of

7:41 Min.

In unsere Tabelle finden Sie alle Motive und Details der vergangenen Ausgaben.