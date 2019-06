Pkw-Maut in Deutschland EuGH lehnt deutsche Pkw-Maut ab

Das CSU-Herzensprojekt „Pkw-Maut in Deutschland“ – offiziell „Infrastrukturabgabe“ genannt – hat einen herben Rückschlag erlitten. Wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) nun urteilte, verstößt das Konzept gegen EU-Recht und diskriminiert ausländische Fahrzeughalter. Zuvor hatte Österreich gegen die deutsche Pkw-Maut geklagt. Die Entscheidung ist durchaus überraschend, denn zuvor hielt ein EuGH-Gutachter die deutschen Pkw-Mautpläne für rechtmäßig; gewöhnlich folgt der Gerichtshof dieser Einschätzung.

„Mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit“

„Diese Abgabe ist diskriminierend, da ihre wirtschaftliche Last praktisch ausschließlich auf den Haltern und Fahrern von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen liegt“, schreiben die EuGH-Richter in ihrer Urteilsbegründung. Das Konzept, die Infrastrukturabgabe an eine Steuerentlastung für deutsche Fahrzeughalter in gleicher Höhe zu koppeln, stelle eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit dar und verstoße gegen die Grundsätze des freien Warenverkehrs und des freien Dienstleistungsverkehrs. „Im Übrigen hat Deutschland nicht dargetan, wie die festgestellte Diskriminierung durch Umwelterwägungen oder sonstige Erwägungen gerechtfertigt werden könnte“, heißt es vom EuGH.

Die Bundesregierung hatte fest mit einer Bestätigung der deutschen Pläne durch den EuGH gerechnet. Im Dezember 2018 hatte der Bund den Auftrag zur künftigen Pkw-Maut-Erhebung an ein Konsortium aus dem österreichischen Mautsystem-Anbieter Kapsch TrafficCom und dem deutschen Konzertveranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim vergeben. Als Betreibergesellschaft war ein Gemeinschaftsunternehmen vorgesehen, an dem beide Partner je 50 Prozent der Anteile halten. Der endgültige Zuschlag durch den Bund sollte nach einer zehntägigen Informations- und Wartepflicht erfolgen. Das Auftragsvolumen sollte über die vorgesehene Mindest-Vertragslaufzeit von zwölf Jahren bei knapp zwei Milliarden Euro liegen, teilten die Firmen damals mit. Den Auftrag für Maut-Kontrollen hatte schon im Oktober 2018 ebenfalls Kapsch erhalten. Die Betreiber sollten daraufhin eine App und eine Internetseite entwickeln und betreiben, über die sich ausländische Fahrer für die Maut einbuchen können. Darüber hinaus sollte es um den Aufbau und den Betrieb von Zahlstellen gehen, bei denen die Maut manuell hätte gebucht werden können.

Wie lukrativ ist die Pkw-Maut wirklich?

Nach dem EuGH-Urteil ist erst einmal völlig unklar, ob die deutsche Pkw-Maut komplett auf Eis gelegt wird oder nach diversen Anpassungen doch noch kommt. Verkehrsminister Andreas Scheuer stellte ursprünglich in Aussicht, dass die Pkw-Maut noch in dieser Legislaturperiode kommt. Bemautet werden sollen Bundesstraßen und Autobahnen. Inländische Autofahrer sollen für ihre Mautzahlungen durch eine reduzierte Kfz-Steuer komplett entlastet werden. Ausländische Fahrer sollen nur für Autobahnen zahlen. Nach Abzug der Kosten soll die Maut jährlich rund 500 Millionen Euro in die Kassen des Bundes spülen. An diesen Zahlen sowie an der Rechtmäßigkeit der Pkw-Maut überhaupt gibt es aber weiterhin Zweifel.