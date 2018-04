Verkehrsminister Scheuer: "Wir im Bundesministerium für Verkehr haben rechtliche und technische Vorbehalte gegen den nachträglichen Einbau von Abgasreinigungssysteme in ältere Fahrzeuge."



Andreas Scheuer studierte bis 2001 an der Universität in Passau Politikwissenschaft, Wirtschaft und Soziologie, promovierte 2004 an der Karlsuniversität in Prag und ist seit 1994 Mitglied der CSU.



==> Es sind immer die falschen Leute, welche in den Ministerien über die Gesundheit von Mensch und Umwelt mit entscheiden, weil sie die technischen Möglichkeiten eben nicht verstehen können, da sie in total technikfremden Gebieten ausgebildet sind und bezüglich Technik absolut NICHT objektiv und deshalb eben NICHT kompetent entscheiden können. Diese Leute "lassen sich zu einfach manipulieren" von gewissen Industriezweigen mit spezieller Agenda.

Die Abgas-Nachrüstung soll vollumfänglich jene bezahlen, welche so hinterlistig die Bevölkerung in die Irre geleitet und danach auch noch "so dreist beschissen" haben: nämlich die Hersteller selber! Es muss unbedingt das Verursacherprinzip gelten.

Und in Kalifornien oder in Japan gab es schon jahrzehntelang viele Begründungen nachzulesen, wieso man bei den PKWs keine Diesel möchte. So vieles war längstens bekannt in Bezug auf Diesel.

Weitere Resultate davon kann man mit eigenen Augen in Städten mit vielen historischen Bauten sehen: wer schon mal z.B. in Florenz, Rom oder Athen war, weiss selber, wie sehr auch die Gebäude von den Abgasen angegriffen werden.



Dieselfahrzeuge in der Schweiz

Nachfrage nach Neuwagen und Occasionen bei Dieselfahrzeugen in der Schweiz:

Alleine im Februar 2018 sind die Suchanfragen nach Fahrzeugen mit Dieselantrieb um 20 Prozent eingebrochen und haben Ende März 2018 ein Rekordtief erreicht.

Zwischen Januar 2015 und April 2018 ist die Nachfrage von Dieselfahrzeugen insgesamt um 44 Prozent zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum ist die Nachfrage nach benzinbetriebenen Autos um 71 Prozent gestiegen.