Polizei warnt Autofahrer mit Video: Horrorcrash am Bahnübergang in Polen

Ein herannahender Schnellzug erfasste den Opel-Transporter mit voller Wucht, zerriss die Karosserie und schleuderte das Fahrzeug zur Seite. Wie durch ein Wunder blieben der Fahrer, der Lokführer und die Bahnreisenden unverletzt.

Der Unfall ereignete sich am 1. August kurz vor 7:00 Uhr morgens im Landkreis Krakau an einem gesicherten Bahnübergang auf der Strecke Świnoujście–Krakau. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, warum der Fahrer trotz geschlossener Schranken und Warnsignale auf den Übergang fuhr.

Polizei warnt vor lebensgefährlichem Verhalten Die polnische Polizei erinnert nach dem Vorfall mit dem Video aus einer Überwachungskamera an die wichtigsten Sicherheitsregeln: Vor dem Übergang anhalten, in beide Richtungen schauen, Signale und Schrankenbewegungen beachten und niemals auf den Gleisen stehen bleiben. Bei stockendem Verkehr darf der Übergang erst befahren werden, wenn er vollständig geräumt werden kann.

Besonderer Hinweis für den Notfall: Bleibt ein Fahrzeug zwischen geschlossenen Schranken stecken, soll bis zur Schranke vorgefahren und diese vorsichtig mit dem Fahrzeug angestoßen werden. So löst sich der Notfallmechanismus zum Öffnen.

Regeln und Strafen in Deutschland Auch in Deutschland gelten strenge Vorschriften für Bahnübergänge (§ 19 StVO). Züge haben stets Vorrang, und Verstöße werden empfindlich geahndet: