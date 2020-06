Profit-König unter den Neuwagen ist Porsche Der Elfer ist eine Goldgrube

Kein anderes Auto spült so viel Geld in die Hersteller-Kasse wir der Porsche 911. Den Grund dafür findet man unter anderem im Konfigurator.

Ein großer Teil der Auto-Fans ist sich einig: Der Porsche 911 ist eine, wenn nicht gar DIE Ikone unter den Sportwagen. Beständig und behutsam in Design und Technologie weiterentwickelt und heute bereits in seiner achten Generation auf dem Markt. Die Zuständigen bei Porsche dürfte das besonders freuen, denn kein anderes Fahrzeug lässt derartig die Kasse klingeln wie der Elfer. Kein SUV, kein Hypercar, kein Massenmarkt-Bestseller, sondern der Sportwagen aus dem "Ländle".

Richtig profitabel wird ein Auto nicht allein durch einen hohen Grundpreis oder teure Optionen und Ausstattungen. Sonst stünde an der Spitze der Profitabilität vermutlich ein Rolls-Royce oder etwas Vergleichbares. Eine große Marge kann aber nur dann entstehen, wenn einerseits ausreichend Fahrzeuge abgesetzt werden und andererseits ausreichend kostspielige Extras angeboten werden, die sich produktionsseitig leicht implementieren lassen. Das soll nicht bedeuten, dass ramschige Teile teuer verkauft werden. Hier spielen Effizienz, Planung und Produktstrategie eine übergeordnete Rolle.

Porsche Günstig ist der Einkauf bei Porsche selten. Hochpreisige Sonderausstattung treibt die Marge nach oben.

Spitzenreiter im VW-Konzern

Dem Elfer kommt natürlich auch die ohnehin vorbildliche operative Rendite der Marke insgesamt zu Gute. Mehr als 16.000 Euro verdient Porsche im Schnitt an jedem Auto und ist damit Spitzenreiter innerhalb des VW Konzerns. Dann kommen die eben genannten Ausstattungsmerkmale dazu. Bloomberg-Analyst Michael Dean erklärt es auf der Website "drivetribe" so: "Die Kalkulation ist simpel. Der 911 ist an sich schon sehr profitabel, wenn dann noch besondere Modellvarianten dazu kommen, wird die Marge immens. Luxus-Optionen schrauben den Preis beim Händler nach oben, ohne dass große Extrakosten in der Produktion anfallen und der resultierende höhere Listenpreis schlägt sich positiv im Profit nieder."

Ein Beispiel: Wer sich in seinem Elfer Ziernähte in einer selbst gewählten Farbe wünscht, bezahlt das mit knapp über 3.000 Euro. Ob nun grünes oder rotes Garn in die Nähmaschine gespannt wird, treibt aber die Ausgaben bei Porsche selbst nicht in astronomische Höhen. Dass auch gängige Optionen wie Sitzheizung, Zierleisten oder LED-Lichter beim Sportwagenhersteller im Schnitt etwas mehr kosten als bei einem Kleinwagen, das ist Marken-Image und schreckt die Kunden nicht ab. Die Absatzzahlen zeigen: Im Jahr 2019 verkauft Porsche allein vom 911 mehr Exemplare als Bentley, Aston Martin, Lamborgini, Ferrari und Maserati zusammen mit all ihren Modellen absetzen können.

Fazit

Der Erfolg des Porsche 911 hat viele Gründe – Prestige, Performance und Alltagstauglichkeit stehen im richtigen Verhältnis. Dass das Modell den Porsche-Leuten selbst besonders am Herzen liegt, dürfte auch helfen – da wird eben mit besonders viel Herzblut entwickelt. Neben der Pflege von Tradition freuen die Verantwortlichen sich aber noch über etwas anderes: Geld in der Kasse.