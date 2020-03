Porsche Bilanz 2020 Rekordabsatz und gute Prognose

Mit bemerkenswerter Zuversicht hat Porsche-Chef Oliver Blume über Ergebnisse und Aussichten für die Porsche AG berichtet. Auf der Bilanzpressekonferenz 2020 am 20.3.2020 zeigte sich der Porsche-Vorstandsvorsitzende betont optimistisch.

Zur vermittelten guten Stimmung trägt in erster Linie das Konzernergebnis 2019 bei. Wie Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand Finanzen und IT der Porsche AG berichtete, seien 2019 neue Spitzenwerte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn vor Steuern und Abschreibungen erzielt worden. Grund hierfür seien vor allem die erheblich gestiegenen Absatzzahlen.

Absatz- und Umsatzrekord in der Porsche-Bilanz 2020

280.800 Porsche-Pkw wurden im Jahr 2019 ausgeliefert, das bedeutet eine Steigerung um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz stieg sogar um elf Prozent auf 28,5 Milliarden Euro. Dass Porsche das Ergebnis in Höhe von 4,4 Milliarden Euro (+3%) und die Umsatzrendite von 15,4% "vor Sondereinflüssen" hervorhebt liegt auch daran, dass diese "Sondereinflüsse" nicht unerheblich waren: Die Diesel-Affäre kostete den Konzern laut eigenen Angaben eine halbe Milliarde Euro. Entsprechend reduziert sich das Ergebnis vor Steuern auf 3,86 Milliarden Euro, die Umsatzrendite auf 13,5 Prozent.

Absatztreiber im vergangenen Jahr waren einmal mehr die SUV der Marke. Vom Cayenne setzte Porsche 92.055 Exemplare ab (+29 Prozent), vom Macan konnten 99.944 Einheiten ausgeliefert werden (+16%). Die stärkste Volumensteigerung konnte Porsche dabei nicht etwa in China, sondern auf dem europäischen Markt feiern: Sowohl in Gesamteuropa als auch auf dem deutschen Markt stiegen die Absatzzahlen um jeweils 15 Prozent. In China (Gesamtauslieferung 2019 86.752 Fahrzeuge) stieg der Absatz um acht Prozent, in den USA lag das Volumen-Wachstum ebenfalls bei acht Prozent (61.568 Einheiten).

Porsche AG Ist frohen Mutes: Porsche Finanzvorstand Lutz Meschke

Erstaunliche Aussichten verkündete Finanzvorstand Meschke im Hinblick auf das aktuelle Geschäftsjahr. "Mit Maßnahmen, die zur Effizienzsteigerung beitragen, und indem wir neue profitable Geschäftsfelder erschließen, wollen wir auch in Zukunft unser strategisches Ziel einer operativen Umsatzrendite von 15 Prozent erreichen", so Meschke auf der Bilanzpressekonferenz. Keine Rede davon, dass auch Porsche kurz zuvor die Werke in Zuffenhausen und Leipzig im Hinblick auf die Corona-Pandemie für zwei Wochen geschlossen hatte, was Porsche Vorstand Blume mit den Worten "Klar ist, dass 2020 ein sehr herausforderndes Jahr wird" kommentierte.

Gleichermaßen stellte Blume jedoch heraus, dass die Umorientierung der Marke zu Performance-Elektrofahrzeugen große Chancen berge. Nicht nur für das Konzernergebnis, sondern auch für die Mitarbeiter. So seien alleine für den Taycan insgesamt 2.000 neue Arbeitsplätze entstanden. Gleichzeitig seit die Umstellung des Stammwerks Zuffenhausen seit Beginn 2020 CO2-neutral. Blockheizkraftwerke, betrieben mit Biogas aus Reststoffen und Abfällen, erzeugten die nötige Wärme, die Stromversorgung sei auf regenerative Quellen umgestellt worden.

Porsche AG Über 15.000 unterschriebene Kaufverträge für den Taycan liegen laut Porsche derzeit vor

Dass Porsche bei der Bilanzpressekonferenz 2020 zuversichtlich in die Zukunft schaut, liegt am steigenden Fahrzeugangebot. Neben dem Taycan, für den laut Bume bereits über 15.000 unterschriebene Kaufverträge vorliegen, soll der auf dem Taycan basierende Cross Turismo für weiter steigende Zahlen bürgen. Und die kommende Generation des Macan soll nur noch elektrisch vorfahren, Verbrenner-Motoren haben dann bei Porsches neuem Kompakt-SUV ausgedient. Bis 2025 will Porsche die Hälfte aller verkauften Modelle mit Elektroantrieb – Hybrid oder vollelektrisch – verkaufen.

Fazit

Offenbar völlig unbeeindruckt von den Herausforderungen der Corona-Krise zeigt sich Porsche in der Pressekonferenz zur Jahresbilanz des Unternehmens. Nach einem Rekordergebnis im Jahr 2019 solle auch 2020 erfolgreich abgeschlossen werden, eine Umsatzrendite von 15 Prozent wird angestrebt. Große Hoffnungen setzt der Sportwagen-Konzern in die neuen Elektro-Sportwagen Taycan und Cross Turismo.