Porsche-Rückruf in den USA Getriebeprobleme bei fast 100.000 Autos

Porsche ruft in den USA zahlreiche Exemplare des Cayenne und Panamera in die Werkstätten. Die Autos könnten wegen einer Schwachstelle am Getriebe unbeabsichtigt wegrollen.

Der technische Grund für den Rückruf: Die Buchse, mit der der Gangwählhebel am Getriebe befestigt ist, kann im Laufe der Zeit so stark verschleißen, dass sie sich löst. Dadurch kann es passieren, dass der Fahrer den Wählhebel vor dem Parken zwar in die Stellung „P“ bewegt und er den Zündschlüssel abziehen kann, sich das Getriebe in Wahrheit aber gar nicht in „P“ befindet. Das Auto könnte dadurch wegrollen, ohne dass der Fahrer über eine Warnmeldung oder ein akustisches Signal auf den Fehler hingewiesen wird.

Rückruf betrifft fast 100.000 Autos

Insgesamt sind 99.665 Autos in den USA von dem Rückruf betroffen. Dabei handelt es sich der amerikanischen Verkehrssicherheits-Behörde NHTSA zufolge um folgende Baureihen:

2003-2006 Porsche Cayenne S und Turbo,

2004-2010 Porsche Cayenne,

2006 Porsche Cayenne Turbo S,

2010-2016 Porsche Panamera S, 4S und Turbo

2011-2016 Porsche Panamera und Panamera 4,

2012-2013 Porsche Panamera Turbo S,

2013-2016 Porsche Panamera 4 GTS,

2014-2016 Porsche Panamera 4S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S G1 II und Panamera Turbo S Executive,

2013 Porsche Panamera Platinum Edition und Panamera 4 Platinum Edition,

2016 Porsche Panamera Edition, Panamera 3 Edition, Panamera Turbo S Executive

Die Rückrufaktion soll am 11. August 2019 beginnen. Porsche wird die betroffenen Besitzer anschreiben und die Werkstätten werden die Buchse am Getriebewählhebel kostenfrei ersetzen. Bis dahin sind die Besitzer aufgefordert, beim Parken stets die Feststellbremse zu aktivieren. Ob auch Autos in anderen Märkten, zum Beispiel Deutschland, betroffen sind, ist derzeit noch nicht bekannt.