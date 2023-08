Prototyp auf A6 verunglückt: Testfahrer schrottet Sportwagen

Gegen 8 Uhr am Morgen war der Fahrer mit einem weiteren Passagier auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Fahrer und Beifahrer konnten unverletzt aussteigen und deckten das Fahrzeug mit einer Plane vor neugierigen Blicken ab. "Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer bei entsprechend schlechten Witterungsverhältnissen schlicht zu schnell unterwegs", so die Polizei Kaiserslautern zum möglichen Unfallhergang gegenüber inRLP.de.

Die Autobahnpolizei wollte auf inRLP-Anfrage keine Angaben zum Hersteller machen. "Es handelt sich um ein Testfahrzeug, bei dem Komponenten getestet wurden", so ein Sprecher. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte ein Polizeisprecher: "Nur so viel: Die Front ist eigentlich ziemlich einmalig. Ein deutscher Hersteller." Das verunfallte Modell trägt das Kennzeichen "BB" für Böblingen.

Was ist das für ein Modell?

Mit einiger Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem Modell um einen Porsche 911. Dafür spricht die bei Porsche übliche schwarze Abdeckplane sowie das Kennzeichen und die Fahrtroute. Die Strecke benutzt Porsche häufig für die Langzeit-Erprobungen. Des Weiteren trägt das Heck keine Erlkönig-Beklebung. In den sozialen Medien wird auch über einen Mercedes-Sportwagen spekuliert. Der kommende Mercedes-AMG GT trägt in der aktuellen Tarnstufe jedoch eine schwarz-weiße Beklebung an Front und Heck, außerdem sind die Prototypen selten in Böblingen zugelassen, sondern tragen ein Kennzeichen aus Ludwigsburg (LB). Für den Mercedes spricht hingegen die von der Polizei erwähnte "einmalige Front".