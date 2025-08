Querstrich auf Schildern: Wissen Sie, was der Strich bedeutet?

Gelbe Schilder markieren Ziele auf dem untergeordneten Straßennetz, etwa auf Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen. Sie weisen den Weg innerhalb des Nah- oder Regionalverkehrs.

markieren Ziele auf dem untergeordneten Straßennetz, etwa auf Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen. Sie weisen den Weg innerhalb des Nah- oder Regionalverkehrs. Blaue Schilder gelten für Autobahnen und weisen auf Ziele im Fernstraßennetz hin. Die Angaben sind für den überregionalen Verkehr bestimmt.

Auf beiden Varianten kann ein waagerechter Querstrich erscheinen – auf gelben Schildern in Schwarz, auf blauen Schildern in Weiß. Die Bedeutung ist jeweils gleich: Der Strich trennt zwei Fahrziele und gibt an, wie sich die Fahrspuren nach der Abfahrt aufteilen.