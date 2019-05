Hommage an Nürburgring Limitierte Sportsitz-Edition von Recaro

Die Grüne Hölle bietet in diesem Jahr zum 47. Mal Motorsport rund um die Uhr. Das legendäre 24 Stundenrennen findet vom 20. bis 23. Juni statt. Für Recaro seit über einem Jahrzehnt Grund genug, zu jedem Rennen eine auf 999 Stück limitierte Sonderedition ihres Sportsitzes Sportster CS für je 2.195 Euro herauszubringen.

TSH Die neue, exklusive Nürburgring Edition des Recaro Sportster CS ist eine Hommage an die legendäre Rennstrecke.

Seine körpernah geformte Kontur, bestehend aus eine Metallstruktur mit verstärkter Poymer-Rückenlehne, sorgt dank ihrer ausgeprägten Seitenwangen an Lehne und Sitzfläche für Seitenhalt auch bei sehr hohen Querkräften. Für den Sitzbezug wurde Leder in Schwarz und Rot mit ultraleichten Composite-Materialien sowie Schaumstoffe für Sitzschale und – polster verwendet. Auf der integrierten Kopfstütze finden sich das gestickte Logo von Recaro und der Nürburgring wieder. Die Ziernähte sich in Rot gehalten. Eine nummerierte Editionsplakette am Sitz weist das Einzelstück als solches aus. Manuelle Längs- und Lehneneinsteller sowie eine Sitzheizung ist serienmäßig am Start. Ein Seitenairbag kann optional für 300 Euro zusätzlich hinzugeordert werden. Die limitierte Sonderedition ist als Fahrer- und Beifahrersitz über das weltweite Recaro Servicepartner-Netz verfügbar.