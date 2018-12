Die Renault-Gruppe wird im kommenden Jahr nicht auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) vertreten sein. Einen entsprechenden Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) bestätigte Martin Zimmermann im Gespräch mit auto motor und sport. „Die IAA passt diesmal terminlich nicht zu unseren Produktneuheiten“, sagte der Kommunikations-Vorstand von Renault Deutschland.

2019 nur in Genf und Shanghai

Renault werde sich deshalb 2019 in Europa nur am Genfer Autosalon beteiligen. Wahrscheinlich kommt Ende April noch die Auto Shanghai hinzu. Darüber hinaus wird Renault im kommenden Jahr wahrscheinlich an keiner weiteren Automesse teilnehmen. Zimmermann zufolge ist das aber keine grundsätzliche Entscheidung gegen die IAA, sondern gilt nur für das Jahr 2019. Neben der Kernmarke Renault werden auch Dacia und Alpine keine Stände in Frankfurt haben.

Die klassischen Automessen haben immer stärker unter dem Ausstellerschwund zu leiden – so auch die IAA. Bei der letzten Ausgabe im September 2017 fehlten Alfa Romeo, Aston Martin, DS Automobiles, Fiat, Infiniti, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Rolls-Royce, Tesla und Volvo. Nun die weitreichende Ankündigung von Renault bereits neun Monate vor der Messe. Dem veranstaltenden Verband der Automobilindustrie (VDA) bleibt die Entwicklung nicht verborgen, weshalb das Konzept der IAA geändert werden soll. VDA-Präsident Bernhard Mattes kündigt in der Automobilwoche an, dass künftig nicht mehr nur etablierte Hersteller und Zulieferer, sondern auch namhafte IT- und Technologieunternehmen teilnehmen werden. „Wir gehen weg von der klassischen Ausstellung und hin zu einem dynamischen Event“, sagt Mattes.

